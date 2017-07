Claudia Helena Vásquez, esposa de Carlos Vives, rompe el silencio

Todos en camita sintonizados con el #tourdefrance pendientes de @rigobertouran #eltorodeurrao #vamosrigoneitor #rigobertouran @carlosvives #ElenaVives #PedroVives ❤❤❤💚💚💚

A post shared by Claudia Elena Vásquez (@claudiaelenaoficial) on Jul 22, 2017 at 7:30am PDT