Prostituta denunció abuso de futbolistas en Colombia porque no le pagaron

Una prostituta que denunció haber sufrido abusos sexuales por varios jugadores del equipo colombiano Santa Fe dijo que consintió la relación con estos pero que denunció debido al no pago de sus servicios, según desvelaron hoy medios que accedieron a la diligencia del caso.

Según la denuncia a la que tuvo acceso Blu Radio, la prostituta contratada para la celebración de la Superliga que ganó el Santa Fe en enero pasado, decidió actuar legalmente luego de que los jugadores se negaran a pagar el precio estipulado a cambio de sus servicios.

“Salí del hotel y se acordó un pago que nunca se hizo efectivo, tenía mucha rabia de lo que había ocurrido, pero en sí no fue en contra de mi voluntad que estuve allí, mi amiga fue quien me dijo que pusiera la denuncia”, señaló la joven, cuyo nombre no ha trascendido, según recoge la diligencia.

El caso fue hecho público hace dos semanas por el diario El Espectador, que aseguró que varios jugadores del Santa Fe presuntamente abusaron sexualmente de la mujer durante una fiesta e hicieron un pacto de silencio para que estos hechos no trascendieran.

“Tuve una relación con uno de los jugadores. Una vez estaba en la recepción de la fiesta, otro jugador me invitó a pasar al cuarto. Tiempo después tocaron a la puerta seis jugadores y yo les dije que podía estar con ellos si pagaban lo acordado, un millón de pesos (unos 330 dólares) cada uno”, señala la denuncia de la mujer.

Tras la publicación del caso por parte del diario, se levantó una polvareda en el fútbol colombiano y el presidente del Santa Fe, César Pastrana, afirmó que ni a él mismo le ha llegado “algún tipo de requerimiento” judicial, como tampoco ninguna aclaración o denuncia.

Pastrana detalló que al conocer el caso habló con el futbolista Carlos Mario Arboleda, implicado en el caso, para tratar el tema y que en la conversación que tuvo con él, este negó ser responsable.