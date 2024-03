Organizadores del Festival Ravinia anuncian programación para su temporada 2024

Chicago. – Para los amantes de la música al aire libre regresa el Festival Ravinia a Highland Park este 2024.

La temporada de festivales se extenderá del 7 de junio al 15 de septiembre.

Los boletos para el público en general saldrán a la venta el próximo 24 de abril.

Se espera los debuts de al menos 60 artistas como, por ejemplo: Ben Platt, Violent Femmes, Big Boi, Abel Selaocoe, Gaelic Storm, Samara Joy y Meshell Ndegeocello.

Según los organizadores, entre los artistas favoritos que regresan este 2024 incluyen a James Taylor, Trombone Shorty, Norah Jones, Mavis Staples, The Roots, Little Feat y Los Lobos, The Beach Boys con John Stamos, Robert Plant y Alison Krauss, Gipsy Kings, Joffrey Ballet, por mencionar algunos.

Para obtener más información ingrese a la liga: visite: Ravinia Festival – Official Site

Con información de WGN

