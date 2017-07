¿Viajas con ONGs u organizaciones de caridad? Mira cómo ahorrar en impuestos

Los contribuyentes que se desplacen para prestar ayuda social podrán deducir ciertos gastos de su declaración fiscal

Durante el verano, miles de contribuyentes deciden o se ven obligados a viajar como consecuencia de su colaboración con diferentes organizaciones de caridad; si este es su caso, el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) ha publicado hoy una serie de consejos para que los interesados puedan deducir algunos gastos y así paguen menos impuestos.

El primer requisito exigido por las autoridades tributarias es que los contribuyentes sean voluntarios en una organización de caridad reconocida por el IRS. Para comprobar el estatus de una asociación, los usuarios deben consultar dicha información con el grupo en cuestión o utilizar la herramienta “Select Check” en IRS.gov, aunque dicho proceso es prescindible si la organización pertenece a la Iglesia o al Gobierno.

Para deducir algunos gastos de la declaración fiscal, incluyendo los relacionados con el viaje “de caridad”, los contribuyentes deben poder demostrar que el importe no es reembolsable y que está vinculado directamente a los servicios. Las inversiones no relacionadas directamente con la ayuda prestada, así como los gastos personales, familiares y básicos de vida, no podrán ser deducidos de la declaración.

Los contribuyentes también deberán probar que su trabajo de caridad es genuino y considerable durante el viaje; de hecho, los interesados no podrán deducir los gastos si solo desempeñan tareas nominales o no tienen ningún deber concreto en su labor social. Las vacaciones recreativas, por supuesto, no están incluidas.

Algunos de los gastos que pueden ser deducidos de la declaración de impuestos son el coste de las comidas y del transporte aéreo y ferroviario, así como el precio de la gasolina, de los billetes de autobús, del alojamiento, del taxi y de cualquier medio de transporte empleado en el traslado entre el aeropuerto o estación y el hotel en cuestión.

Es importante tener en cuenta que el valor del tiempo o del servicio no es reembolsable, es decir, el contribuyente no puede recuperar los ingresos perdidos mientras sirve como voluntario no remunerado en una organización de caridad calificada.

Si desea obtener más información acerca de estas reglas o posee alguna duda sobre el tema, consulte la Publicación 526, “Aportaciones caritativas”, en inglés, la cual puede consultarse en cualquier momento en IRS.gov/forms.

Evite las estafas. El IRS nunca jamás se pondrá en contacto con usted a través de los medios sociales o con mensajes de texto, sino que el primer contacto generalmente llega por correo. Los contribuyentes que se preguntan si deben dinero al IRS pueden ver la información de su cuenta tributaria en IRS.gov/espanol.