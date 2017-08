Alan Tacher habla en exclusiva de su nuevo show y aclara que no se va de ‘Despierta América’

"Karlita se va morir con 'Despierta América', ella va a durar, si Dios, muchos años más en ese programa, y yo junto con ella, que sin ella me muero, ahí si yo literalmente me muero"

Este domingo pasado, Univision estrenó a las 8/7 PM Centro ‘Festival Internacional del Humor’, bajo la conducción de Alan Tacher a quien vemos a diario en las mañanas de la cadena.

En exclusiva hablamos con el simpático presentador mexicano, quien nos cuenta cómo se siente frente a este nuevo paso en su carrera, su intención de convocar a la familia los domingos, y aclara que no se va de ‘Despierta América’.

Pregunta: Nuevo proyecto, nuevo programa,¿cómo nació esto?

Alan Tacher: Me sorprendió, fue de repente. Recibí una llamada de los jefes y me dijeron: “Oye Alan, ¿te gustaría conducir un programa que se llama ‘Festival Internacional del Humor’ en el cual hay mucho chiste?”… Ya lo conocía porque en Colombia, y en muchas partes de Latinoamérica, es muy famoso, lleva muchas temporadas… Les dije que me encantaría… Me gusta la comedia, me gusta ver a la gente contar chistes, me divierto mucho contándolos, y me gustó por la familiar, no importa la edad que tengas, siempre un buen chiste es un buen chiste.

P: ¿Habrá chistes subidos de tonos o con albur?

AT: Hay una gran responsabilidad y los comediantes son profesionales, todos muy conocidos en sus países, a nivel internacional muchos de ellos. Se cuidará mucho porque en ese horario hay niños. Le estamos dando la oportunidad de que hagan su stand up, mezclado en otro 10, 15, 20 % con actos de magia impresionantes o acrobacia de destreza impresionantes a nivel internacional, cosas desde Rusia, España, Japón.

P: ¿Es un poco como los show de humor que hacía Jorge Ortíz de Pineda en Televisa?

AT: Es un poco la idea, no darle la oportunidad a nuevos comediantes, porque estos comediantes ya son muy reconocidos en sus países, pero sí que te pases una hora súper chévere, nos hace falta reírnos más, buenas noticias, ya basta de hablar todo el tiempo de Donald Trump o de las guerras o de las redes sociales que te pasan cada cosa espantosa, y no sentarse como antes lo hacíamos con la familia completa, disfrutar de una hora, 40 minutos, olvidarse un poco de los problemas y realmente pasarla bien… Esa es la misión que tenemos ahorita en Univisión.

P: En la presentación de la programación de Univision dijiste que soñabas hacer un show con Karla Martínez , ¿lo cambiaste por el de humor?

AT: No me imaginaba esto, y que bueno que lo aclaras porque mucha gente ahí se espantó diciendo que yo me iba a ir de ‘Despierta América’.

P: En la entrevista no decía que dejaban ‘Despierta América’…

AT: Sí, pero la gente empezó a especular, mi prioridad será ‘Despierta América’, amo profundamente el show, es más y lo digo abiertamente: si me hubieran ofrecido este programa, y me dicen de dejar ‘Despierta América’, les hubiera dicho que no porque es lo que disfruto, es por lo que vine a los Estados Unidos, claro que me encantaría hacer más cosas. Lo mismo Karla he dicho que a ella le vamos a hacer un nicho ahí… Karlita se va morir con ‘Despierta América’, ella va a durar, si Dios, muchos años más en ese programa, y yo junto con ella, que sin ella me muero, ahí si yo literalmente me muero.

P: ¿Tú te consideras una persona chistosa, un humorista?

AT: No humorista, me considero gracioso sí, me gusta contar chistes, me gusta caerle bien a la gente, me gusta ser el centro de atención, si ya lo sé, o sea estoy en una mesa me gusta hablar, contar chistes, para ser humorista necesitas más tablas, ser más profesional, no cualquiera se para hace un stand up comedy, mis respetos, yo solo soy hilo conductor, y de repente vas a ver uno que otro chiste mío ahí, que me costó trabajo, porque no es lo mismo.

P: En frente de esta nueva propuesta de Univision está un ex compañero, Raúl González, dándoles batalla desde Telemundo, ¿te preocupa o es buena la competencia?

AT: Recuerdo cuando yo estaba, hace muchos años, en televisión Azteca tuve grandes éxitos. Antes la competencia hacia un programa de comedia y no hacíamos lo mismo, hacíamos uno de otro tipo, después ya era si sacas un programa de comedias vamos a competir con uno del mismo género, y así se ha quedado… Es bueno de que exista la competencia, yo creo que eso es lo que te hace ser mejor, y me da mucho gusto que Raúl González, que es un compañero que amamos mucho de ‘Despierta América’, de toda la vida, que le den la oportunidad también a él, porque tiene un gran talento y lo demostró muchos años aquí… Que lo den el mismo domingo a mí me da muchísimo gusto, quiere decir que a los jóvenes les están dando la posibilidad de mostrar su propio programa. Además el sueño de Raúl fue siempre tener su propio show, lo comentaba aquí con nosotros, y que ya lo demostró con Angélica Vale, y ahora que le den la oportunidad nuevamente de tener su show, me da muchísimo gusto por él… Lástima que no nos enfrentamos mano a mano, frente a frente, cara a cara, pues para vernos cómo anda con don rating porque siempre uno termina siendo un rating ¿no?… Lástima que no Raulito, nos enfrentaremos si Dios quiere en algún momento. Yo amo la competencia, y eso es lo que te hace ser mejor cada vez.

P: ¿Crees que hace falta este tipo de programas más sanos frente a tanta narco novela, a tanto tiro, drama?

AT: Sin lugar a dudas, y te lo digo como persona de familia, papá de 4 hijos, hay un auge por las narco novelas y por la violencia, no la entiendo pero sé que es lo que funciona… También a la par, creo que la gente sin decirlo esta ávida de nostalgia y lo estás viendo en México… Por ejemplo, como los grupos con los que yo crecí, estoy hablando de los grupos musicales, Timbiriche, 20 años después se reúnen, Mercurio, el mismo Magneto, nosotros que somos contemporáneos son mis amigos ellos con los que yo crecí. Hablaba con Mauri de Magneto y me decía: “Alan, nuestra idea era hacer 3 o 4 show y no hemos parado durante un año, de hacer 50 a 60 show en México”… La gente quiere regresar a la época familiar. Yo crecí en la calle, andando en bicicleta, jugando al fútbol, ahorita en México yo no dejaría que mis hijos hagan lo mismo.

P: ¿Crees que es posible hoy, tu que tienes una familia con diversas edades, sentar a la familia a mira este tipo de programas como el nuevo tuyo?

AT: Sí, sí los voy a forzar (risas)… No, está bien difícil, bien complicado y lo digo abiertamente, si yo estoy sufriendo al igual que muchos papás que tienen hijos adolescentes que no te hacen caso, que les cuesta trabajo comunicare con ellos, que a veces no tienes las palabras adecuadas para decirles, eso está bien o eso está mal, pero que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer como sea, yo me siento con mis hijos a ver películas, voy mucho al cine, y hay que aceptarlo ya no ven muchas veces la televisión, ya están viendo más las series, el internet, las computadoras, yo no es lo mismo de antes que prendían la televisión y nos sentábamos todos… Hay que ir inculcando de poco que eso es lo que se vivía… Lo veo mucho con mis hijos, en lo positivo y en lo negativo, en lo negativo que a veces no te hacen caso, pero de repente los oyes que escuchan las mismas canciones en su celular que yo escuchaba, las ochenteras entonces de repente me decían: “papá, ¿qué es esto?”… y los oías hacer ejercicios y yo corriendo veo sus lista de reproducción de su música y son todas canciones con las que yo crecí, entonces me da mucho orgullo también, porque si se habla de frente, si se habla tranquilamente, yo creo que puedes lograr que te presten atención. Los abuelitos ya están, los papis también, ahora falta convencer a los hijos, pero yo creo que si se puede.

MIRA DE QUÉ SE TRATA:

Loading the player...