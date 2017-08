Kit Harington temió por su vida rodando Game of Thrones

Además confirmó que Jon es el "crush" de Daenerys

Bien sea por un motivo o por otro, Kit Harington siempre acaba sufriendo de lo lindo durante el rodaje de ‘Game of Thrones’. Si en la grabación de capítulos anteriores tuvo que soportar temperaturas heladas en los enclaves que simulaban las tierras más allá del Muro, de cara a la séptima temporada sudó de lo lindo para mantener la compostura mientras trabajaba en el islote de San Juan de Gaztelugatxe, en Vizcaya, la localización del norte de España elegida como escenario para simular Roca Dragón.

Los fuertes vientos de la región, sumados a la larga capa negra que forma ya parte imprescindible del vestuario de su personaje, hicieron que el británico temiera en más de una ocasión acabar cayéndose por uno de los muchos acantilados de la isla.

“La verdad es que era un sitio precioso, con vientos de 80 kilómetros por hora, y yo llevaba puesta una capa justo al lado de un acantilado. Existía el peligro real de que me arrastrara y se me llevara volando. No estoy seguro de que esa sea la manera en que me gustaría morir”, ha recordado el actor encargado de dar vida a Jon Nieve en una entrevista a Entertainment Weekly.

A pesar de las dificultades técnicas que implicó, finalmente el resultado final de esas jornadas de rodaje ha merecido la pena al ofrecer un marco incomparable al esperadísimo encuentro entre dos de los personajes más queridos y populares de la ficción de la HBO: Daenerys Targaryen y el propio Jon.

“Como todos los demás, yo había anticipado que se conocerían esta temporada, pero no que sucedería tan pronto. Pero por otra parte, no puedes pensar como espectador. Por lo que sabe Jon, se está reuniendo con una reina de la que solo ha oído hablar y con la que tratará de negociar; no está conociendo a Daenerys, la misma persona a la que la audiencia lleva viendo desde hace años. Ese es un elemento clave para mantener la sorpresa. Cuando Jon entra en la habitación, no espera encontrarse a una joven de su edad tan hermosa. Cualquier hombre joven se sorprendería, pero él se sobrepone rápido, porque debe hacerlo”, ha explicado Kit sobre la actitud con la que él abordó la reunión entre su personaje y el que interpreta Emilia Clarke.