Adiós a Mike Ditka y Gabino Palomares, la Junta de CPS y el desempeño de los White Sox

La elección de la primera Junta de Educación de Chicago integrada en su totalidad por miembros electos, la participación de los White Sox en los playoffs y el legado de dos figuras del deporte y la música, Mike Ditka y Gabino Palomares, fueron los temas principales del más reciente episodio de Voces Abiertas, el video podcast de La Raza conducido por Jesús Del Toro.

En el programa, la reportera de La Raza Ashley Quincin habló sobre lo que está en juego en las elecciones escolares del 3 de noviembre; el periodista deportivo Ricardo López Juárez analizó el desempeño de los White Sox en la postemporada, y Del Toro recordó la trayectoria y el legado de Ditka y Palomares.

Chicago se prepara para elegir por primera vez a toda su Junta de Educación

Por primera vez, los votantes de Chicago elegirán a los 21 integrantes de la Junta de Educación el próximo 3 de noviembre. El organismo estará integrado por representantes de 20 distritos electorales y un presidente elegido por toda la ciudad. Los nuevos miembros asumirán sus cargos en enero de 2027.

La reportera Ashley Quincin explicó que esta transición es resultado de años de organización de padres, maestros y grupos comunitarios que buscaban tener una mayor voz en las decisiones que afectan a las Escuelas Públicas de Chicago (CPS).

La Junta de Educación establece las políticas del distrito, aprueba el presupuesto, supervisa a la dirección de CPS y toma decisiones sobre los recursos escolares, la educación especial, los programas bilingües y los servicios para las familias inmigrantes.

La elección es especialmente importante para la comunidad latina, cuyos estudiantes representan el 45.6% de la matrícula de CPS, según los datos mencionados durante el programa.

“Los estudiantes latinos son el grupo racial étnico más numeroso de CPS”, señaló Quincin.

La reportera también habló sobre su entrevista con Pauline Lipman, profesora de estudios de política educativa en la Universidad de Illinois en Chicago, quien instó a los votantes a considerar las propuestas de los candidatos sobre el futuro de la educación pública, incluidos el financiamiento escolar, la educación bilingüe, la protección de los inmigrantes y la participación de los padres.

El conductor Jesús Del Toro destacó la importancia de destinar recursos a las comunidades que enfrentan mayores desventajas.

“La educación es la gran fuerza que nivela las posibilidades y las oportunidades de las personas”, afirmó Del Toro.

Quincin también recordó que los padres no necesitan ser ciudadanos estadounidenses para participar en las decisiones sobre la educación de sus hijos. Las familias inmigrantes pueden asistir a reuniones públicas, comunicarse con los integrantes de la Junta y los candidatos, y participar en los Consejos Escolares Locales, aunque no tengan derecho a votar.

La reportera destacó varias contiendas electorales en distritos donde los estudiantes latinos representan una parte importante de la matrícula.

En el Distrito 3A, donde aproximadamente el 79% de los estudiantes son latinos, la actual integrante Norma Ríos Sierra se enfrenta al abogado Peter Gonzales. En el Distrito 3B, donde los estudiantes latinos representan cerca del 81.6% de la matrícula, el actual integrante Carlos A. Rivas Jr. compite contra Jason Dónes, padre de familia de CPS y organizador comunitario.

En el Distrito 7A, donde aproximadamente el 79% de los estudiantes son latinos, la pastora, activista y actual integrante Emma Lozano se enfrenta a Jesús Ayala Jr., exdirectivo de la organización educativa juvenil MetroSquash. En el Distrito 7B, donde los estudiantes latinos representan alrededor del 83.5% de la matrícula, la actual integrante Yesenia López compite contra Erika Díaz Chávez.

Quincin también señaló que Ángel Gutiérrez es el único candidato registrado en el Distrito 8A, mientras que Juan Ignacio González se enfrenta al candidato fuera de la boleta (por escrito/write-in) Alexander Ángeles en el Distrito 8B. Por su parte, Hilario Domínguez busca la presidencia de la Junta, junto a Jessica Biggs y Victor Henderson.

Del Toro invitó a los votantes y a otros miembros de la comunidad a consultar el sitio web de La Raza para conocer las entrevistas con los candidatos y la cobertura de las elecciones.

Los White Sox se juegan el pase en un quinto partido decisivo

El comentarista deportivo Ricardo López Juárez analizó la serie de postemporada entre los White Sox de Chicago y los Guardians de Cleveland. Después de ganar los dos primeros partidos como visitantes en Cleveland, Chicago perdió los siguientes dos en casa, por lo que la serie se definió en un quinto encuentro que, el día siguiente de la emisión de Voces Abiertas, acabó ganando Cleveland.

López Juárez señaló el marcado deterioro del pitcheo de Chicago. Los White Sox permitieron apenas tres carreras en los dos primeros partidos, pero recibieron 18 en los dos siguientes, nueve en cada derrota.

El comentarista atribuyó los tropiezos a los problemas del pitcheo, la juventud y la falta de experiencia del equipo, mientras que Cleveland contaba con mayor recorrido en la postemporada.

“Es un equipo que no tiene nada que perder, absolutamente nada que perder”, dijo López Juárez sobre Chicago, al señalar que los White Sox todavía tenían posibilidades de avanzar si lograban mejorar su desempeño desde el montículo.

López Juárez también anticipó la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Brewers de Milwaukee. Aunque consideró que Milwaukee estaba jugando un buen béisbol, señaló que la experiencia de los Dodgers en partidos de postemporada los convertía en un rival difícil de descartar.

“Es una serie muy dura para ambos equipos”, dijo López Juárez. “Yo no me atrevo a dar favorito porque Milwaukee está jugando el mejor béisbol, está jugando mejor que los Dodgers. Es solo que los Dodgers saben ganar estas series, han estado ahí y no puedes apostar en contra de ellos”.

Mike Ditka y Gabino Palomares dejan un legado duradero

El programa concluyó con homenajes a Mike Ditka, exjugador y entrenador de los Chicago Bears, y a Gabino Palomares, cantautor mexicano reconocido por su música de contenido social.

Ditka, quien falleció a los 86 años, llevó a los Bears a conquistar el Super Bowl correspondiente a la temporada de 1985 y se convirtió en una de las figuras deportivas más reconocidas de Chicago. Del Toro destacó su fuerte personalidad, sus logros como entrenador y su influencia duradera en la cultura deportiva de la ciudad.

“Sus logros están ahí”, señaló del Toro al recordar la trayectoria de Ditka como jugador y entrenador.

Palomares, quien falleció a los 76 años en la Ciudad de México, fue una figura destacada del movimiento del canto nuevo en México, una corriente musical que abordaba las luchas sociales, las desigualdades y las demandas de justicia.

Sus canciones también resonaron entre activistas y comunidades inmigrantes de Chicago. Según Del Toro, Palomares visitaba con frecuencia la ciudad para presentarse en eventos relacionados con la justicia social y apoyar las causas de los trabajadores y los inmigrantes. Entre sus canciones se encontraba “Indocumentado”, que retrata las experiencias de las personas inmigrantes.

Del Toro citó un reportaje del periodista de La Raza Antonio Zavala, que recoge los recuerdos del veterano activista de Chicago Carlos Arango sobre las visitas de Palomares, incluidas sus presentaciones vinculadas con el activismo laboral y la campaña política de Rudy Lozano en la década de 1980.

La música y el compromiso social de Palomares dejaron una huella duradera entre quienes lo conocieron en Chicago.

“Gabino Palomares […] deja su música y deja su ejemplo de lucha, de canción solidaria y de compromiso social”, dijo Del Toro.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.