Carlos Ponce confiesa que Adamari López lo rechazó y le rompió el corazón

"Yo estaba enamoradísimo de Adamari y me dijo ‘¡no!’"

Carlos Ponce es uno de los galanes más cotizados de la farándula y desde que terminó su relación con Ximena Duque, también es un soltero asediado por las chicas, sin embargo no todo en la vida amorosa del histrión ha sido “miel sobre hojuelas”, pues ya le han roto el corazón.

La sorpresa es que el “crush” de Ponce en su juventud fue Adamari López, con quien comparte la conducción de Un Nuevo Día. Así lo confesó el boricua a “Al Rojo Vivo”.

“Ella dice que no se acuerda. Yo estaba en segundo grado, ella era una mujer mayor, estaba en tercer grado. Yo estaba enamoradísimo de Adamari y me dijo ‘¡no!’ Me rompió el corazón y me lo sigue rompiendo. Cada vez que la veo lo hace”, contó entre risas.

Con el paso del tiempo Ponce y Adamari se volvieron muy buenos amigos, pues la actriz y conductora tiene una relación estable con Toni Costa, con quien tiene a una pequeña de nombre Alaia.

Vueltas que da la vida.