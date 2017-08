Kristen Stewart acepta que quiere ‘probarlo todo’ en el plano sexual

Sin tapujos, habla de su sexualidad

Actualmente la actriz Kristen Stewart mantiene una estable y discreta relación con la modelo Stella Maxwell, pero en el pasado se le han conocido parejas tanto masculinas como femeninas. Este currículum sentimental, sumado al hecho de que en su monólogo contra Donald Trump en ‘Saturday Night Live’ aseguró ser “muy gay” para molestar aún más al presidente de los Estados Unidos, ha generado un gran interés acerca de su orientación sexual.

Sin embargo, ella considera que es un asunto muy sencillo: únicamente le gusta la variedad y “probar” distintas opciones.

“Alguna gente tiene muy claro que les gustan los sándwich de queso a la parrilla y es lo que comerían cada día del resto de sus días. Yo quiero probarlo todo, ya he probado los sándwich de queso y entonces pienso: ¡Genial! ¿Qué más tenemos en el menú?”, explica la intérprete en una entrevista a Harper’s Bazaar.

El romance más mediático hasta la fecha de Kristen es sin duda el que mantuvo con su compañero de la saga ‘Crepúsculo’ Robert Pattinson, que llegó a su fin en medio de una gran polémica meses después de que ella fuera fotografiada siéndole infiel al británico con su directo de la película ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’, Rupert Sanders. Pese a que muchos se sorprendieron cuando, tras Pattinson, protagonizara varios romances con mujeres, ella quiere dejar claro que todas y cada una de sus relaciones han sido iguales de importantes y auténticas sin importar con quién fueran.

“He estado profundamente enamorada de todas las personas con las que he salido. ¿De verdad alguien cree que estaba fingiendo?”, se pregunta sorprendida la artista. “Siempre he abrazado la dualidad. Siempre he creído en ella, de verdad, y jamás me he sentido confusa o he tenido problemas para aceptar mi identidad. Lo único que me molestaba es que se burlaran de mí por ese motivo”, aclara tajante.