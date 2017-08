Lourdes Stephen regresa a la televisión conduciendo ‘Sin Rollo’: “Los tiempos de Dios son perfectos”

"A veces uno no entiende por qué suceden unas cosas, por qué pasó esto… Pero cuando tú te pones a ver al final del día todo encaja"

Lourdes Stephen es una mujer con una gran fe. En este momento disfruta su regreso a la tele como presentadora de ‘Sin Rollo’ los martes y jueves en la hora final de ‘Despierta América’, y los sábados a la 1/12 Pm centro con ‘Lo Mejor de Sin Rollo’. Aunque asegura que está muy feliz y agradecida, sabe que los tiempos de Dios son perfectos y que esta gran oportunidad estaba esperando por ella.

En exclusiva hablamos con Lourdes, quien nos cuenta cómo está viviendo este regreso el que pude combinar perfectamente con su rol de mamá.

Pregunta: Comenzaste de invitada en ‘Sin Rollo’ y se convirtió en tu propio programa, ¿cómo te sientes?

Lourdes Stephen: Estoy muy feliz, muy agradecida, para mí ‘Sin Rollo’ ha sido una experiencia increíble en donde todos los días aprendo algo nuevo. Me toca trabajar con profesionales impresionantes, los compañeros que están ahí siempre me enseñan algo que me llevo a casa, y es lo que yo quiero que el público también sienta, que se lleven eso que necesitamos para hacernos mejor, para cambiarnos una opinión que tal vez este errónea, para poder entender el punto de vista de los demás, y se hace sobre todo en un ambiente de respeto. Estoy muy contenta, muy agradecida con Luz María Doria – vicepresidente ejecutiva de ‘Despierta Amércia’-, y también con Adrián Santucho y Lourdes Díaz –ejecutivos de programación- que me han dado la oportunidad.

P: En lo profesional te hemos visto en noticias, en entretenimiento y en las redes sociales te vemos preocupada por el prójimo, este nuevo proyecto junta las tres, parece ser como tu trabajo ideal…

LS: Creo que es muy importante que la audiencia sienta que hay alguien haya afuera que está pendiente a todo, no solamente contarte lo último que paso con Justin Bieber o que puedas ver la opinión con Cristian de la Fuente respecto a las primeras citas, estamos hablando de cosas tan importantes como el juego de la ballena azul que fue un tema que salió y que muchos padres no conocían, y que a través de ‘Sin Rollo’ se dieron cuenta de que había una alerta roja con los niños adolescentes y el suicidio. Son temas que cambian la vida de un ser humano, que pueden aportar, ayudar a que los padres protejan a sus hijos, que los motiva a tomar decisiones y acciones correctas para ellos, por eso tenemos un panel increíble encabezado con la doctora Nancy Álvarez, que la respeto y la quiero muchísimo.

P: Además este show llega en el momento en donde buscas dedicarle tiempo a tu hijo.

LS: Nuestro Señor es perfecto, maravilloso, sus tiempos son perfectos, todo ha venido en el momento preciso en que yo lo necesitaba, en que mi hijo lo necesitaba, tengo más tiempo para él, el horario de verdad que se acopla muy bien a mi estilo de vida, obviamente siempre tengo viajes y cosas que si tengo que cumplir, pero como que todo ha caído de una manera tan increíble… Yo que he estado en noticias, en entretenimiento, creo que es la preparación perfecta para poder moderar un programa como ‘Sin Rollo’, como que Dios me ha ido llevando paso a paso para prepararme para un momento como este, a veces uno no entiende por qué suceden unas cosas, por qué pasó esto… Pero cuando tú te pones a ver al final del día todo encaja. No sé qué vaya a pasar el día de mañana, pero hasta ahora puedo decir que mirándolo desde esa perspectiva han sido los pasos necesarios como para poder ejecutar y hacer de una manera más responsable la labor que estoy haciendo el día de hoy.

P: ¿En algún momento dudaste o te frustraste por ejemplo, cuando terminó ‘Sal y Pimienta’, o entendías que había otro paso mejor para ti?

LS: Nadie quería que terminar ‘Sal y Pimienta’, principalmente los que estábamos adentro, tú no quieres que las cosas terminen, pero en el mundo de la televisión hay ciclos que hay que respetar, hay momentos donde se hace un inicio, y se hace un final, y nuestra empresa está liderada por personas que saben lo que están haciendo, son grandes profesionales, y yo en lo personal entendí las decisiones, sí fue difícil, porque fue como mi primer hijo, pero entiendo que todo tiene un proceso y todo tiene una evolución… Sí tenía idea que iban a venir cosas diferentes, que íbamos a hacer cosas en un futuro, pero no es lo mismo saberlo que ejecutarlo. Yo siempre he confiado en Dios, le he dicho al señor: “Ponme donde tú quieras que este, y sácame de dónde tú no quieras que yo esté”… Cuando uno tiene esa actitud y tiene fe, tú sabes que lo que pase es por tu bien, tal vez tú no entiendas, y sí hay cosas que te duelen pero yo creo que en mí como que nunca en ese momento sentí que haya tocado fondo ni nada porque nunca desconfié, era más mi fe que tal vez la incertidumbre que había en ese momento.

P: ¿Qué les dices a las personas que de algún modo te están dando esta nueva oportunidad, porque son quienes te piden, quienes hacen de que de un segmento termine saliendo un show?

LS: Infinitas gracias de verdad, que son muchos años en esta carrera, es mucho lo que me falta por aprender y por crecer… Yo pienso que uno nunca termina de crecer, y yo estoy humildemente sorprendida de tanto cariño, de tanto apoyo, lo que refuerza aún más este compromiso que siempre he tenido, y que lo tengo bien claro en mi cabeza: yo estoy aquí para servirle a nuestra gente en todos los lados, ya sea en noticia, en entretenimiento, y hasta en educación hasta cierto punto a través de las opiniones de nuestro panel, mi compromiso está aquí y no existen palabras para agradecer el apoyo, y dejándoles la promesa de que con Dios adelante, mientras me lo permitan ellos, ese público maravilloso, estaré aquí para ofrecerles lo mejor que humanamente pueda.