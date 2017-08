¿David Zepeda posará desnudo para revista?

El galán de telenovelas protagonizó un video íntimo que se filtró en las redes

David Zepeda es uno de los galanes de telenovelas más queridos por el público. Hace algunos años se creó una polémica a su alrededor después de que se filtrara un video donde se le miraba dándose placer.

Ahora todas sus seguidoras lo podrán ver en paños menos en la obra “Solo para mujeres” al lado de otros corpulentos hombres. Aunque el actor ya se ha mostrado al natural, ¿lo haría para una revista especializada?

“No mijo, en los hombres no se usa eso“, respondió el actor de “La doble vida de Estela Carrillo” al ser cuestionado por un reportero de “Suela la sopa”.

“No hay una revista para posar, no existe realmente. Si tu me dices que artista o que actor lo hizo, yo creo que en los últimos 10 años no vas a encontrar a nadie que haga eso. Porque no se usa, ni existen revistas para mujeres, que yo sepa”.