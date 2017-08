El “favor” que Trump le pidió a Peña Nieto sobre el muro

Aunque hubo un acuerdo, el presidente de EEUU no lo cumplió

WASHINGTON – El presidente Donald Trump le pidió a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, un favor sobre la construcción del muro fronterizo: dejar de decir que México no lo pagará.

La petición se hizo en la primer plática telefónica entre ambos mandatarios tras el arribo del republicano a la Casa Blanca.

“Estamos en un punto en el que ambos estamos diciendo que no pagaremos el muro. Desde un punto de vista político, eso es lo que diremos. No podemos decir eso, porque si usted sigue diciendo que México no pagará por el muro, entonces no quiero encontrarme con ustedes, porque no puedo vivir con eso”, dijo el presidente Trump.

El republicano justificó su petición al afirmar que era el tema político más importante para él en cuanto a la relación con México, e insistió: “No pueden decir más que los Estados Unidos pagará por el muro“.

Aseguró que su administración trabajaría sobre el proyecto y afirmó que el dinero, “en términos de dólares o pesos… era lo menos importante”, porque podría construir un muro que no cueste mucho.

Peña Nieto hablo sobre la seguridad pública y el tráfico de armas de los Estados Unidos a México, pero sobre el muro, le dijo a Trump que no podía dejar de decir que México no pagaría por él, pero le sugirió dejar de hablar del muro.

“Esto es lo que sugiero, señor Presidente, déjemos de hablar del muro. Reconozco el derecho de cualquier gobierno de proteger sus fronteras de la manera que más le conviene. Sin embargo mi posición ha sido y será muy firme al decir que México no puede pagar por ese muro”, indica la transcripción de la plática obtenida por The Washington Post.

El presidente Trump aceptó la sugerencia del mandatario mexicano, pero no la cumplió, pues incluso en el encuentro del G-20, afirmó que México pagaría el muro, ante la burla de otros funcionarios.

“Enrique, eso está bien, creo ques justo. No sacaré el tema del muro, pero cuando la prensa cuestione, le diré ‘déjenos ver como va, déjenos ver cómo se está trabajando con México”.