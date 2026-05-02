Alertan sobre amenazas a la representación política de latinos y otras minorías tras fallo de la Corte Suprema

Varios activistas y líderes latinos reaccionaron con sorpresa, consternación y un poco de ira a la reciente decisión de la Corte Suprema de mermar los efectos de la la Sección 2 del Acta de Derechos al Voto de 1965.

Dicha decisión tomada por la Corte Suprema con un voto de 6 a favor y 3 en contra, implica que será mucho más difícil en el futuro delimitar nuevos distritos electorales para darle representación mayoritaria a ciertos grupos étnicos o raciales.

La decisión está basada en el caso Louisiana vs Callais, presentado luego de que en el estado de Louisiana se creó un nuevo distrito que ampliaba la representación de los votantes afroamericanos. La Corte Suprema anuló ese distrito al considerar que es discriminatorio y contra la Constitución porque se creó con base en cuestiones raciales.

El fallo de la Corte Suprema también implica que, en adelante, quienes presenten una demanda de que los mapas de los distritos diluyen el voto minoritario tendrán no solo que probar que ese es el efecto discriminatorio de una redistritación sino que también probar que existe la intención de discriminar, lo que haría mucho más arduo frenar un nuevo mapa que afecte la representación de una minoría.

“La noticia de que los miembros de la Suprema Corte asignados ahí por Trump se pusieron del lado de Trump para efectivamente descarnar el Voting Rights Act of 1965 es un golpe terrible a nuestra democracia”, dijo el concejal Byron Sigcho-López, del Distrito 25 en Chicago.

Sigcho-López agregó que el presidente Donald Trump está usando su “[Suprema] Corte MAGA” para desaparecer a los votantes latinos y afroamericanos “del mapa político”.

“El mecanismo puede variar, pero el resultado es el mismo: esta borrando a la gente de Estados Unidos de América y seleccionando quién se queda y quién continúa teniendo las cosas fáciles”, reiteró Sigcho-López.

Este concejal agregó que en noviembre las cosa se pueden ponerse más difíciles para poder votar y alertó a los ciudadanos, incluyendo a los latinos, a “registrarse a votar y hacer un plan para votar” el día de la elección.

La abogada jubilada Virginia Martínez dijo a La Raza que por muchos años la organización MALDEF ha velado por preservar los derechos al voto de los méxicoamericanos y otros latinos.

Ella lamenta que ahora, con esta decisión, el avance de los latinos para votar dará un paso atrás.

“Ahora la Corte Suprema ha hecho eso casi imposible”, dijo Martínez, “Ellos [los de la Corte Suprema] han ignorado la discriminación histórica que ha mantenido a las comunidades negras y cafés cortas de poder hacer uso de su derecho al voto”.

Martínez dijo que esta última decisión de la Corte Suprema “sigue un patrón de discriminar a nuestras comunidades”.

Jesús Vargas, presidente de la organización Mijo, del lado Norte de la ciudad, lamentó la decisión y dijo que en efecto la Corte Suprema esta siguiendo la antigua táctica de “dividir y conquistar” a los inmigrantes, afroamericanos y a los latinos.

“La Corte Suprema y la administración Trump están tratando de dividir a las comunidades de color, incluyendo a los latinos”, dijo Vargas a La Raza. “Como dice el dicho: divide y conquistarás”.

En torno a las elecciones de medio término que justo vienen en noviembre, Vargas es de la opinión de que esta decisión de la Corte Suprema le dé “alas” a la administración para buscar poner más barreras para que los afroamericanos y latinos, que apoyan en su mayoría al Partido Demócrata “tengan más problemas para votar”.

La organización MALDEF en Chicago refirió a La Raza a la declaración de su presidente y asesor general nacional Thomas A. Sáenz: “La opinión de la mayoría del juez Alito es tan profundamente equivocada que fracasa en su más básica prueba de honestidad y de lo que es apropiado”.

“Reclamando fidelidad a un precedente de largo tiempo de la Corte Suprema y al mismo tiempo descarnar ese precedente a tal punto de dejarlo casi sin reconocer demuestra una pésima falta de franqueza”, recalco Sáenz.

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