Rafa Márquez rompe el silencio y niega vínculos con el narcotráfico

El futbolista mexicano dio la cara tras ser ligado con el lavado de dinero

Rafa Márquez al fin apareció tras ser ligado con el lavado de dinero. Hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos soltó una lista donde nombró al futbolista como uno de los prestanombres del presunto narcotraficante, Raúl Flores Hernández.

“Ante ello, niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas”, dijo el jugador del Atlas en conferencia de prensa.

“Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me avocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados, pues aclaro que no y nunca he participado en ninguna de estas organizaciones que se me han mencionado ó que se han ventilado en diversos medios de comunicación”.