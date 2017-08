El LAFC encendió su ‘Vela’: Carlos fue presentado en Los Ángeles

El futbolista mexicano se sinceró y dijo que la oportunidad era lo mejor para él y su familia

Carlos Vela aseguró que no podía dejar pasar una oportunidad única en su carrera y no le importan las críticas que recibió por fichar con Los Angeles Football Club, equipo que lo presentó hoy como el primer futbolista de su historia.

El delantero mexicano estuvo acompañado de directivos y de Bob Bradley, técnico del club de expansión de la MLS, que se estrenará en el 2018.

“Porque llegó la oportunidad adecuada, hay trenes en la vida que pasan una vez, creo que es lo mejor para mí, para mi familia y para mi futuro, poder ser el primero y sentirme tan importante en un club”, explicó Vela este viernes en su presentación.

“Creo que para empezar, a Carlos Vela se le ha criticado por todo, lo que decida siempre se verá mal, siempre habrá gente que va a opinar, pero siempre he sido claro y nunca me he movido por lo que gente diga”.

El atacante fue presentado en el Exposition Park de la ciudad angelina, muy cerca de la que será su nueva casa, el Banc of California, en donde pretende ser el mejor de la MLS.

“He demostrado que tengo un nivel bueno y que puedo ser de los mejores en Europa y ahorita quiero demostrar que puedo ser el mejor en Estados Unidos”, apuntó.

“La verdad que fue una de la cosas que me hizo venir aquí, ser el primero, ser el responsable de crear algo increíble, me hizo tener la motivación para decidir venir, creo que podemos lograr cosas juntos, estoy con muchas ganas, con mucha energía”.

Además, Vela envió un mensaje de apoyo al defensa mexicano Rafael Márquez, quien está acusado por nexos con un grupo de narcotraficantes, revelado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Darle todo mi apoyo, estamos con él en las buenas y en las malas y para nosotros siempre será un ídolo y una referencia para el futbol mexicano”, agregó.