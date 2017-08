Dana White pone fin a la polémica y difunde video de McGregor y el KO a su sparring

Las imágenes revelan que Paulie Malignaggi nunca fue empujado por "The Notorius", como argumentó tras abandonar al equipo del campeón de la UFC

Luego de que excampeón del mundo del peso welter, el estadounidense Paulie Malignaggi, abandonara al equipo de Conor McGregor por considerarlo un “circo” con miras a su enfrentamiento con Floyd Mayweather, el presidente de la UFC, Dana White, cansado de tanta polémica, decidió revelar un video de la práctica entre el irlandés y su sparring.

Malignaggi había reaccionado a una foto publicada en redes sociales, en la que se le veía tirado en la lona durante un entrenamiento, mientras el campeón de las Artes Marciales Mixtas lo observaba con soberbia y superioridad.

El boxeador se sintió humillado y aseguró que la imagen estaba editada, argumentado que “The Notorius” lo había empujado para conseguir un descanso.

“Me empujó a la lona para intentar conseguir un descanso, y al instante que caí, me levanté. Recuerdo que cuando caí, seguí hablando basura. Dije, ‘Amigo, ¿necesitas un descanso?’ y eso es porque Joe Cortez tenía que quitarme los guantes. Luego de eso empecé a ir tras él. Le dije, ‘Aquí no recibirás ninguna pausa’, y después empecé a conectarle más golpes al cuerpo. Yo le decía, ‘Toma esto, estos golpes no te sienten bien’, y podía escucharlo quejarse por los golpes al cuerpo”, fueron las declaraciones de Malignaggi, cuando decidió abandonar a McGregor.

Pero el presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC) decidió poner fin a la polémica y publicó el video, en el que se puede observar que McGregor nunca empujó a su sparring. El peleador logró conectarle una buena combinación de golpes, hasta mandar a la lona de un nocaut al boxeador estadounidense.

“Para toda la gente que piensa que McGregor no puede boxear. ¡Esta será una pelea! Para todos los que no estén enterados, esto es Conor vs Paulie Malignaggi, el ex-campeón mundial de la IBF y de la WBA. Aquí está el vídeo que todos querían ver de Conor”, manifestó Dana White, tras publicar el video.