Lo que debes saber sobre tus derechos si ICE se te acerca en O’Hare

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han estado apareciendo en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago y en aeropuertos de todo el país desde que la administración de Trump anunció en marzo de 2026 que desplegaría oficiales de esa agencia para ayudar a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) con la seguridad durante el cierre parcial del Departamento de Seguridad Interior.

Esta presencia de agentes de inmigración ha inquietado a los viajeros, particularmente a las comunidades inmigrantes y a los latinos en Chicago, quienes ya enfrentan un mayor escrutinio por parte de acciones federales de control migratorio. Han surgido reportes de ICE interrogando a personas en aeropuertos, y en al menos un caso, sucedido en San Francisco, deteniendo a una mujer y realizando procedimientos de deportación en su contra.

El National Police Accountability Project (NPAP), una red de más de 550 abogados de derechos civiles, ha publicado una guía para ayudar a las personas a entender sus derechos al encontrarse con ICE en aeropuertos. Lauren Bonds, directora ejecutiva del grupo, dijo que el miedo que siente la gente es justificado, pero que estar informado es clave.

“Los aeropuertos siempre son lugares donde las personas están bajo más escrutinio de lo normal, así que agregar agentes de ICE definitivamente ha puesto a la gente más en alerta”, dijo Bonds a La Raza.

También advirtió que conocer tus derechos no garantiza que serán respetados.

“Aunque tengas esta información, conozcas tus derechos y tengas derechos, eso no significa que ICE los vaya a respetar”, dijo Bonds. “Es importante evaluar tu nivel de riesgo y entender que, aunque tengas ciertas protecciones, puede que no se cumplan”.

Esto es lo que dice la guía y lo que Bonds quiere que los viajeros en Chicago sepan.

¿Puede ICE detenerme y hacerme preguntas en O’Hare?

Sí, pero tus derechos son similares a cualquier encuentro con la policía. Los agentes de ICE pueden acercarse y hacerte preguntas, pero necesitan tener sospecha razonable para detenerte en contra de tu voluntad.

Si te detienen, puedes preguntar si eres libre de irte. Si la respuesta es sí, puedes retirarte. Si la respuesta es no, estás detenido, y aun así no tienes que responder preguntas.

“Tienes el derecho de preguntar si estás obligado a responder sus preguntas, preguntar si estás detenido, y si la respuesta es no, tienes el derecho de irte”, dijo Bonds.

Es importante saber que no es legal que ICE te señale únicamente por tu raza, etnicidad o el idioma que hablas.

“No pueden detenerte solamente por tu etnicidad, raza o el idioma que hablas, esas no son razones legítimas para cuestionarte”, dijo Bonds.

¿Puede ICE revisar mis pertenencias?

Aquí es donde los aeropuertos son diferentes a la calle. Los viajeros tienen una menor expectativa de privacidad en los aeropuertos, y en la mayoría de los casos ICE puede revisar tus pertenencias sin orden judicial, incluso después de haber pasado por la revisión de la TSA, siempre y cuando haya una razón objetiva para seleccionarte. La raza o etnicidad por sí sola no es una base legal para una revisión adicional.

¿Puede ICE revisar mi teléfono o computadora?

Si estás viajando internacionalmente, sí. Los aeropuertos internacionales se consideran el “equivalente funcional de una frontera”, lo que significa que los agentes federales pueden revisar teléfonos y computadoras sin sospecha razonable, tanto de ciudadanos como de no ciudadanos.

Puedes negarte a dar tu consentimiento, pero la guía de NPAP advierte que hacerlo puede causar retrasos significativos e incluso la confiscación de tus dispositivos. La Electronic Frontier Foundation ofrece recursos sobre cómo proteger la privacidad de tus dispositivos al viajar.

¿Puedo grabar a los agentes de ICE?

Generalmente sí, tienes el derecho bajo la Primera Enmienda de grabar a los agentes de ICE mientras realizan sus funciones en público. Sin embargo, debido a que los aeropuertos se consideran “foros no públicos”, los agentes tienen más margen para restringir la grabación que en otros espacios públicos. Podrían justificarlo, por ejemplo, para evitar interrupciones cerca de los puntos de seguridad.

¿Debo llevar mis documentos migratorios conmigo?

Sí. Si no los llevas contigo, podrías enfrentar cargos criminales. Una tarjeta de residencia vigente, un I-94, un permiso de trabajo, una tarjeta de cruce fronterizo u otro comprobante de estatus legal debe ser suficiente.

Pero hay una advertencia importante: si algo en tus documentos está vencido, es incorrecto o ya no es válido, no los entregues.

“Es muy importante no proporcionar eso a un oficial, porque podría resultar en cargos bastante serios”, dijo Bonds. “Si hay algo incorrecto, vencido o que ya no es válido, es importante asegurarte de no tener esa documentación contigo ni cerca cuando viajes”.

Siempre guarda una copia de tus documentos con un familiar o amigo de confianza que pueda enviártelos a ti, a tu abogado o al DHS si es necesario.

¿Qué hago si un agente de ICE me pregunta dónde nací o sobre mi estatus migratorio?

Depende de si estás detenido o no. Si no estás detenido, no tienes que responder a ese tipo de preguntas y puedes retirarte.

Si estás detenido, la situación cambia un poco.

“Solo tienes que responder preguntas de ICE si estás detenido. Por eso es importante preguntar si eres libre de irte”, explicó Bonds. “Si estás detenido, pueden exigirte que te identifiques, pero tienes el derecho de permanecer en silencio ante otras preguntas”.

En otras palabras, no estás obligado a revelar tu lugar de nacimiento ni tu estatus migratorio en la mayoría de los casos, y puedes ejercer tu derecho a guardar silencio.

¿Qué debo hacer si ICE viola mis derechos?

Anota el nombre del agente y cualquier información que lo identifique, incluyendo una descripción física. Busca testigos y obtén su información de contacto. Si resultas herido, busca atención médica y toma fotos de tus lesiones lo antes posible. Encuentra un abogado a través del directorio público de NPAP en npap.org

Bonds dijo que ve estos despliegues en aeropuertos como parte de un patrón más amplio de usar la aplicación de leyes migratorias como una herramienta de presión.

“Los agentes de inmigración van a ser utilizados contra comunidades vulnerables y los funcionarios electos que las representan mientras esta administración siga en el poder”, dijo. “Así que debemos estar preparados para seguir enfrentando a ICE y para proteger y ejercer nuestros derechos a medida que continúan apareciendo en más y más espacios”.

¿Puedo demandar a ICE si violan mis derechos?

Sí, aunque no es sencillo. Bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), las personas que han sido heridas, detenidas ilegalmente o cuyos bienes fueron dañados por agentes de ICE pueden demandar al gobierno de Estados Unidos por daños. El proceso es complejo y tiene muchas excepciones y obstáculos.

El directorio público de NPAP incluye abogados capacitados para manejar estos casos, muchos de los cuales atienden específicamente a comunidades latinas y de habla hispana.

“Hay varios abogados que están preparados para ayudar a las personas a navegar este proceso complicado, y muchos de ellos sirven principalmente a comunidades latinas, ya sea porque hablan español o porque cuentan con equipos que pueden ayudar con la traducción”, dijo Bonds.

La guía completa del National Police Accountability Project está disponible en npap.org.

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