Saltarte tu periodo con pastillas anticonceptivas no es malo

Por supuesto, los extremos tampoco son beneficiosos para tu cuerpo

Las pastillas anticonceptivas están distribuidas en paquetes de 21 y 28 píldoras. La razón es muy sencilla. El paquete de 28 es para mantener la rutina de consumo y recordar tu fecha de inicio de un nuevo paquete, de resto el propósito es el mismo.

Las píldoras de diferente color en cada paquete no contienen hormonas, por lo tanto no cumplen una función específica y podrías fácilmente omitirlas o desecharlas.

Pese a que no hay una investigación que confirme que no hay problema en saltarse el periodo menstrual, tampoco hay una que muestre que esto causa daños a la salud. Tras conversar con varios médicos, todos estuvieron de acuerdo en que el sagrado mensual femenino es un proceso de limpieza que no resulta estrictamente necesario para el cuerpo.

Evitar tener el periodo menstrual de vez en cuando, no tiene contraindicaciones. Pero como todo, los excesos pueden ser dañinos. Si quisieras evitar sangrar por un mes acá te diremos como hacerlo. De querer algo más permanente, te sugerimos consultar con tu ginecólogo quien podrá señalarte otras alternativas anticonceptivas que cumplen con el mismo fin.

Si consumes pastillas anticonceptivas en paquete de 21, tan pronto termines la dosis actual comienza la otra de inmediaro, no necesitas hacer pausa entre el actual paquete y el siguiente.

Si por el contrario tu paquete es de 28 pastillas, notarás que las últimas tienen un color diferente. Esas píldoras no contienen hormonas, su fin es que no pierdas la rutina de consumo y fecha de inicio del nuevo paquete. En vez de consumir las 8 pastillas de apariencia diferente, toma una pastilla hormonal del nuevo paquete y reinicia tu ciclo.

Evitar tu periodo menstrual también se puede hacer si usas el anillo vaginal anticonceptivo. Lo único que cambias en la rutina es que cuando a los 28 días retires el actual, introduces inmediatamente el siguiente. Tu cuerpo continuará recibiendo la misma carga hormonal que envía un mensaje de no sangrado.