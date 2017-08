Barbie humana cambia de look radicalmente

Привет мои Инпланетные, продолжаю свой раздел полезных советов для вас!!! Итак, одна из моих любимейших питательных масок для лица! Ингридиенты- 1. Натуральный мед ( Кремовый) 2. Масло Алое 3. Сок алое ( натуральный питьевой) 4. Красная глина 5. Масло ванили Способ приготовления- Смешиваем 3 чайные ложки меда и пол чайной ложки глины, добавляем 7 капель масла Алое, и 2 капли масла Ванили, а так же пол ложки сока Алое. Все это тщательно смешиваем и добиваемся массы густой сметаны. После чего наностим на лицо и даже можно захватывать область вокруг глаз, так же надо наносить на шею и немного на область декольте! Держать от 30 до 40 минут. Эффект от маски– Действия меда на кожу: питает; увлажняет; избавляет от раздражений и прыщей благодаря противовоспалительным свойствам; тонизирует кожу; улучшает кровообращение; стимулирует регенерацию тканей и обновлению клеток; омолаживает и поддерживает красоту кожи. Полезные свойства Алое для лица– Алоэ обладает противовоспалительным, смягчающим и успокаивающим действием на кожу. Применение алоэ для лица позволяет снять раздражение, покраснение, воспаление и успокоить кожу, а также устранить зуд. ( Продолжение в комментариях) #маскадлялица #sexy #diosa #queen #blonde #cosplay #cute #cosmetics #magic #makeup #magical #energy #watercolor #wich #valerialukyanova #doll

A post shared by Valeria Lukyanova Amatue21 (@lukyanova.me) on Aug 4, 2017 at 7:04am PDT