Ozuna estalla ante las cámaras y despotrica contra los puertorriqueños

Quiere tomar sus maletas y largarse de la isla

Nada bien cayeron a sus seguidores, las palabras que usó Ozuna en una entrevista con “Al Rojo Vivo”, respecto a Puerto Rico.

El reggaetonero, que recientemente se vio involucrado en una fuerte polémica al ubicarse en una escena de crimen en la localidad de Santurce, dijo al programa conducido por María Celeste Arrarás en Telemundo, que le gustaría irse de la Isla del Encanto.

“En mi Isla es tan fuerte el ego de que quien es más grande que nadie que a veces nos ofendemos, nos faltamos el respeto, hacemos sentir mal a una persona, los lastimamos de tal manera que hoy día está el bullying“, expresó.

El joven de 25 años nacido en San Juan, calificó de ingratas a muchas personas en Puerto Rico, por no valorar lo que tienen.

“Si Puerto Rico viera como está la necesidad en el mundo, créeme que valoraran más las cosas, valoraran más la vida, le daban más valor a las personas, no las mataban como las matan por estupideces porque me viró un trago en las tenis porque… es algo muy cruel. A veces suena feo cuando dicen ‘me voy de Puerto Rico’, pero hay que irse de Puerto Rico”, espetó sin cortapisas.

Azucena Cierco le cuestionó si quisiera salir del país, a lo que contestó con un tajante, “claro que sí”.

“Hay tanta gente que quiere hacer el mal, gente que te quieren ver bien, pero no mejor que ellos… Yo no puedo vivir con un corazón de odio y de maldad de que están haciendo daño o no, mi corazón tiene que estar limpio porque tengo dos hijos, tengo una nena de cuatro años y tengo un niño de 8 meses. ¿Qué yo le voy a enseñar a mis hijos? ¿Cómo van a salir a la calle? Las noticias… todo lo que pasa en Puerto Rico… no, prefiero que aprendan inglés, prefiero que vayan y se críen con gente que tenga ganas de progresar”, concluyó.

La policía investiga por qué estaba el cantante justo en el momento en que se desató una balacera que le costó la vida a un capo. Además de que se encontraron sustancias prohibidas en su auto, por lo que fue asegurado.

Muchas reacciones en Twitter fueron de enojo:

Si me gano el #Powerball le pago el pasaje a @Ozuna_Pr para que se valla de Puerto Rico y pueda progresar y aprender ingles 😂😂😂 — Y.E.Y.O™️ 🇵🇷 (@YEYOPR_) August 24, 2017

Ozuna debería irse de Puerto Rico hoy mismo, para que nos haga un favor a todos. — Le Patron 🕺🏻🤙🏻 (@alexiolo_) August 24, 2017

Ozuna segura que es víctima de Bullying en Puerto Rico y que está loco de mudarse de la isla #MoluscoUrbanNews pic.twitter.com/wJ3W8XPDuP — Molusco (@Moluskein) August 24, 2017

"Puerto Rico está jodío.

El boricua bestial hay que meterlo en una jaula" – el TL todos los días "OZUNA MAMABICHO!" – el TL hoy — Ramon Febus (@RamonFebus) August 24, 2017