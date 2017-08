Melania Trump visita Texas tras paso de Harvey vestida de “Chica Bond” y las redes la destrozan

Donald Trump y su esposa Melania Trump viajaron a Texas este martes para coordinar en el terreno como agilizar la ayuda para los millones de afectados por el devastador paso del huracán Harvey.

Sin embargo tardó poco para que este viaje resultara en controversia, y no por la demora en las evacuaciones en la zona ni por los programas de rescate. Fue el atuendo que escogió la primera dama para tan importante visita.

Sin importar lo difícil del terreno ni las fuertes lluvias, Melania vistió un atuendo propio de una “Chica Bond” con un par de lentes aviadores y una cazadora de color verde y unos monumentales estilletos Louboutin que hicieron pensar a muchos periodistas que nadie le había avisado a la primera dama al lugar que se dirigía el día de hoy.

Fue así como a los pocos minutos de que se conocieran las imágenes las redes salieron lanza en ristre contra la primera dama, diciendo que parecía más bien que la ex-modelo, hoy primera dama de los Estados Unidos, se dirigía a una alfombra roja en vez a una zona devastada por un desastre natural.

En su defensa, algunos dijeron que Melania se preparaba para las inundaciones llevando los zancos más grandes que había encontrado en su armario. Tal vez ella no quiere que se moje los talones, bromearon muchos en las redes sociales.

Always, always stilettos with your black and bomber jacket–disaster chic.

To be fair they’re probably her grubby Louboutins… the ones she wears for firing the gardener and kicking puppies.

— jul (@j525555) August 29, 2017