Cinco cosas que puedes hacer para disimular un mal corte de pelo

¿No te gusta tu nuevo look? Respira profundo y lee los siguientes consejos

Aunque sea una vez en la vida, toda mujer ha vivido la pesadilla de haber sido “víctima” de un mal corte de pelo.

Por lo general, sospechas que algo no anda bien cuando todavía estás sentada en la silla, pero callas porque muy dentro de ti esperas estar equivocada. En esos primeros minutos evitas mirarte en los espejos que se cruzan en tu camino hasta que llegas a tu casa y te enfrentas a la realidad.

En ese momento, lo recomendado es buscar ayuda profesional y no tratar de remediar el problema en casa. El peluquero Iván García señala que, por lo regular, un problema con el corte tiene alguna solución porque casi siempre hay una técnica que puede revertirlo. Lo importante es identificar cómo fue ejecutado el recorte y qué es lo que está causando al cliente la incomodidad.

“Hay algo bien importante que se desconoce y es que dependiendo del ángulo de la tijera cuando se hace el corte es la dirección hacia dónde va a ir el cabello. Hay gente que corta de adentro hacia afuera para quitar volumen, pero no siempre sabemos que debemos dirigirlo dependiendo de lo que queremos lograr y hacia dónde va a ir el ‘pointing’. Existen muchas formas de usar una misma técnica para lograr algo diferente en el cabello y esa misma técnica se puede usar para corregir”, añade García, propietario de Beyond Salon en Condado.

Si el caso es que apenas conoces al peluquero o no confías en que pueda remediar el problema, busca otro experto. Eso sí, procura tener referencias de esta persona antes de poner tu cabello en sus manos.

Hay ocasiones en las que la solución está en un estilo más corto o en arreglar un poco el cabello y dejar que crezca. Cuando esas son las opciones, solo te queda respirar, mantener la calma y seguir estos consejos que ofrecen los expertos.

1. Déjalo crecer. Es un proceso que requiere mucha paciencia, pero la realidad es la única opción.

“Para que crezca sano debes hidratarlo mejor, no exponerlo al sol, no recurrir a mucho calor para no maltratarlo tanto y que el crecimiento se vea saludable. Para eso, los tratamientos de hidratación profunda y las mascarillas son los productos más recomendados”, asegura el peluquero Davidonne Rodríguez.

2. No confíes en productos mágicos. Rodríguez menciona que en el mercado puedes encontrar productos que prometen que el pelo crecerá más de lo normal y eso no es cierto. Se estima que el pelo crece 1.25 centímetros por mes de manera natural y no hay ningún producto científicamente probado que pueda estimular un crecimiento mayor.

3. Doma tu cabello. Si este mal corte ha dejado al descubierto esos remolinos que tanto te mortifican, García sugiere que, luego de estilizarlo con herramientas térmicas, te coloques en el cabello un gorrito de lycra o una bandana que lo amolde mientras se enfría. Esto hará que el resultado sea un cabello más lacio. Es importante que reconozcas que son métodos para utilizar en casa y no para ir a pasear o hacer diligencias con ellos.

“Trato de explicarle a la clienta cómo manejar el pelo para que se vea bien en lo que crece. Por ejemplo, cuando la pollina queda muy corta, debe tirar el aire del ‘blower’ desde arriba y nunca dese abajo. Mientras el cabello está bien caliente debe aguantarlo y pegarlo a la frente porque una vez se enfría queda con esa forma”, explica García.

4. Cambia de “look”. Si acostumbras a peinarte siempre de la misma forma, tal vez puedes explorar otros estilos, dependiendo del largo del cabello. Por ejemplo, si se trata de un estilo muy corto, busca productos estilizadores que te ayuden a hacerte peinados diferentes, como el clásico repelado o darle volumen y crear un “messy look”.

“Tener el cabello muy peinado acentuará más el mal corte”, advierte Rodríguez.

Mientras que en cabellos largos puedes optar por la variedad de recogidos que van desde la cola de caballo y la trenza hasta la donita o “chignon” que sigue muy de moda. Los pañuelos, bandanas y hebillas pueden convertirse en tus mejores aliados pues son una herramienta moderna y bonita de cubrir el mal corte.

5. Cambia el color. En los cabellos pintados de tonos claros se nota más la definición del recorte, por lo que el mal corte quedará en evidencia, asegura Rodríguez. Así que tal vez este sea un buen momento para cambiar tu imagen y el color de tu pelo por uno más oscuro.