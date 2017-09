Video: Multitud apedrea e intenta linchar a madre de Marlon Martínez

El abogado Israel Rosario se retira de la defensa de la señora Marlín Martínez y su hijo Marlon Martínez, acusados por la muerte de #EmelyPeguero Descarga la aplicación #NoticiasCDNNews📲 y visita nuestra página web www.cdn.com.do 💻 para que amplíes estas y otras informaciones. #NCDN

A post shared by CDN37 (@cdn37) on Sep 1, 2017 at 2:05pm PDT