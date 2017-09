Sheriff amenza con arrestar delincuentes que lleguen buscando refugio por el huracán Irma

Gran polémica ha causado la advertencia del alguacil de Polk, un condado en el estado de la Florida el cual está en plena trayectoria del poderoso huracán Irma, el segundo más fuerte en toda la historia de EEUU.

Grady Judd, alguacil del condado del centro de la Florida, el cual espera recibir este fin de semana el fuerte impacto de Irma y con el a cientos de damnificados en sus refugios, dijo que cualquier delincuente que vaya a uno de sus centros de ayuda lo debe pensar dos veces antes de hacerlo.

“Si vas a un refugio para #Irma y tienes una orden judicial, con mucho gusto te llevaremos a un refugio seguro llamado la Cárcel del Condado de Polk”, escribió en su cuenta de Twitter.

If you go to a shelter for #Irma and you have a warrant, we’ll gladly escort you to the safe and secure shelter called the Polk County Jail https://t.co/Qj5GX9XQBi

— Polk County Sheriff (@PolkCoSheriff) September 6, 2017