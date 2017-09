Quinto Imperio: música, activismo y lucha pro inmigrante

Una banda de Chicago busca transmitir unidad y perseverancia a la comunidad indocumentada para seguir luchando por sus sueños en la era Trump

Una banda local alienta con su música a la comunidad indocumentada a seguir luchando por sus sueños, organizarse y resistir la política antiinmigrante de la administración del presidente Donald Trump.

Cuatro dreamers son parte de la agrupación Quinto Imperio del barrio de Las Empacadoras, conformada por un total de siete integrantes. Fue fundada en 2003 y su estilo musical es latino alternativo.

En sus inicios la banda la conformaban los hermanos Edy, Fredy y Hugo Domínguez. Ellos vienen de una familia de músicos en su natal México y al emigrar a Estados Unidos quisieron seguir cultivando su pasión por la música.

Más adelante, Marciano Domínguez, padre de los tres hermanos, Adriana Velázquez, Quintiliano Ríos y Jesús Contreras se unieron a la agrupación.

Los integrantes de la banda se conocieron al participar programas de la parroquia Santa Cruz Inmaculado Corazón de María del barrio de las Empacadoras. “Nosotros por un tiempo hicimos música en la iglesia, en el coro, en el mariachi, en la marimba como una alternativa en cuanto al ambiente en el vecindario. En los barrios de Chicago a veces es difícil ser un joven, sobre todo por las pandillas en el barrio”, mencionó Quintiliano Ríos, segundo tecladista de la banda y quien tiene una licenciatura en comunicaciones y es organizador comunitario.

Crónica inmigrante

‘Cumbé’, ‘Crónica inmigrante’, ‘Te amo tanto’ y ‘Once Upon a Dream’ son algunas de las canciones del primer álbum de la banda Quinto Imperio.

Los dreamers Edy, Hugo, Quintiliano y Adriana dijeron que en la letra de sus canciones cuentan historias de inmigrantes, de esperanza, de lucha y resistencia.

Con ‘Crónica inmigrante’, el primer sencillo del cual el álbum lleva su nombre, la banda exhorta a la unidad y la perseverancia. El lanzamiento de ese álbum se dio en enero de este año, días después que tomó posesión el presidente Donald Trump.

Adriana Velázquez, vocalista de la agrupación, dice que combina su pasión por la música con la labor de organizadora comunitaria. Ella quería aprender a cantar por lo que decidió estudiar y ahora tiene una licenciatura en música.

“Lo que queremos transmitir no solo es esperanza, queremos transmitir energía para que la gente se levante… Hay que seguir luchando por los sueños que comenzaron con nuestros padres o nosotros mismos lo comenzamos, pero hay que seguir luchando”, reiteró Hugo Domínguez, bajista de la banda.

Para Edy Domínguez, director y vocalista de la agrupación Quinto Imperio, la música sí es una buena herramienta para despertar conciencia en todos los ámbitos y en diferentes situaciones: “Sobre todo es una manera de expresión que ayuda a otros a darse cuenta de que no están solos”.

Los miembros de esta agrupación no solo hacen música en apoyo a la comunidad inmigrante, también son organizadores comunitarios y activistas.

Han participado en marchas pro inmigrantes, desobediencias civiles y han ayudado a dreamers a gestionar solicitudes de acción diferida y en la coordinación de la beca ‘Dreamers and Allies Run’.

“Se necesitaba aparte de palabras y música alentadora acción”, hizo hincapié Velázquez a La Raza.

Un maratón con propósito

Alrededor de 13 corredores participarán en un maratón de Chicago con el propósito de ayudar a financiar los estudios universitarios de estudiantes indocumentados. Y es que por su condición migratoria estos jóvenes estudiantes no son elegibles para recibir ayuda financiera estatal y federal.

“La beca es algo muy importante para nosotros porque esa es la manera en que sabemos que estamos sacando poco a poco adelante a nuestra gente, a nuestra comunidad, a través de la educación”, indicó Edy Domínguez.

Con una playera que dice: “I run for undocumented students”, un grupo de al menos 13 personas conformado por aliados, inmigrantes e indocumentados y que busca recaudar fondos para las becas de los dreamers participarán en el Maratón de Chicago a realizarse el próximo domingo 8 de octubre.

Dreamers and Allies Run (DAR) es el nombre de la beca que contribuye al financiamiento de la educación universitaria de soñadores y empezó a otorgarse desde 2012. La beca fue iniciativa del joven indocumentado Hugo Domínguez. “Como indocumentados tenemos que esforzarnos el triple para poder avanzar. Esta beca es solo un pequeño granito de arena ante tanta necesidad”, señaló.

“En el maratón tenemos que correr 26.2 millas, cada uno le pide a diferentes patrocinadores, a diferentes personas, que si pueden donar 26 dólares por una milla y entonces de milla en milla se va juntando el dinero para las becas”, explicó Edy Domínguez, quien también dijo que han llegado a juntar hasta $21,000 en un año para darlo en becas y destacó que su parroquia Santa Cruz Inmaculado Corazón de María es el agente fiscal.

Soñadores originales

Estos cuatro dreamers instan a la comunidad sin papeles a que continúen luchando por una reforma migratoria que beneficie a todos los indocumentados.

Edy Domínguez es de la idea de que no hay que olvidar a los soñadores originales. “Nosotros estamos aquí por nuestros padres… No nos podemos olvidar de todos esos soñadores originales que no son estudiantes estrellas, porque la palabra dreamer como que habla de esos estudiantes estrellas que van a Harvard, que han conseguido becas. No solamente somos la gente joven, la gente buena los que estamos luchando contra la corriente”, remarcó.

Contacta a Quinto Imperio

Para más información sobre la beca o la banda Quinto Imperio llamar al teléfono 773-407-2781, preguntar por Edy Domínguez. Si busca comprar el álbum visite: http://www.qimusica.com.