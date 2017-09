Lili Estefan se separa de Lorenzo Luace: lee el texto de su declaración

"Después de la muerte de mi madre, éste ha sido el dolor más grande que he tenido que vivir", dijo la presentadora de El Gordo y La Flaca de Univision

Éste es el texto de la declaración de Lili Estefan, enviada por su representante después de anunciar en Univision que se separa de su esposo Lorenzo Luace:

Declaración de Lili Estefan:

A lo largo de los años he tenido el privilegio de entrar a sus hogares día a día a través de la televisión, siempre hablándoles con total honestidad e integridad, pero también con el corazón y como mujer con total transparencia. Me han recibido con un cariño inmenso, me han hecho parte de su familia y me han visto crecer como persona y como profesional, volviéndose así, parte de la mía.

Siempre les traigo noticias de entretenimiento y farándula, pero hoy, sorpresivamente, la noticia soy yo. Es por eso que quiero contarles personalmente y con el corazón en la mano que he iniciado un proceso de separación de mi esposo, con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años.

Esta no ha sido una decisión tomada a la ligera, aunque sí muy dolorosa, definitivamente siento que es lo que debo hacer, siempre pensando en el bienestar de mis dos hermosos hijos, el tesoro más preciado que me ha dejado esta relación.

Les pido que, como siempre lo han hecho, por favor me acompañen una vez más con sus oraciones, cariño incondicional y pensamientos de solidaridad en este difícil momento, a la vez pido también su discreción y respeto para mis hijos y para mi. Les puedo garantizar que después de la muerte de mi madre cuando yo era niña, este ha sido el dolor más grande que he tenido que vivir.

– Lili Estefan