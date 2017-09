El Hijo del Santo festeja ganando en los 100 años de su papá

El heredero de la leyenda de plata triunfó junto a Rey Misterio Jr. en Cicero

El Cicero Stadium se entregó a El Hijo del Santo, que vino a ganar en el aniversario número 100 de su padre.

Haciendo equipo con Rey Misterio Jr. y Discovery, la tripleta del bien se enfrentó a los rudos Yakuza, Super Crazy y Dr. Cerebro, que contaron únicamente con el apoyo de la Porra Ruda.

El Hijo del Santo no visitaba Chicago y Cicero desde 2013, año en que se lesionó, hasta que regresó a luchar este año completamente recuperado.

El heredero de la leyenda de plata está por cumplir 35 años defendiendo la máscara que le dejara El Santo, y al mismo tiempo festeja el centenario del nacimiento de su padre.

Una herencia que, dice, lo mantiene satisfecho con la responsabilidad. “Estoy convencido, y sé que está orgulloso de lo que El Hijo del Santo ha logrado, él fue el único que creyó en mí”, recordó.

Sin embargo, el heredero también ha sido criticado por el uso de la máscara plateada, pero es algo que no le inquieta.

“En redes sociales hay mucho libertinaje, opinan sin saber la historia de las cosas y a mí me juzgan mucho de que soy un vividor de El Santo, y aprovecho para decir que yo no soy un vividor de El Santo. Yo vivo para El Santo, he dado mi vida para El Santo”.

El plateado no tiene una fecha de retiro pero ahora que su hijo Santo Jr. debutó, eso lo mantiene más tranquilo.

“Y cuando llegue el momento de decir adiós me gustaría hacer una gira de despedida por México”, concluyó.