5 programas de TV con un toque latino

Disfruta de estos divertidos programas de televisión en los que la cultura latina resalta y convive con otras

Las familias de la televisión estadounidense son cada vez más diversas y el éxito de series como Black-ish, Fresh Off the Boat y Modern Family ha comprobado que la diversidad es más que una novedad; es una realidad que muchos quieren ver en la pantalla. En pocos shows esto es tan claro como en las series a continuación, las cuales combinan personajes de diferentes generaciones y culturas latinas, con lo que logran una fórmula con la que todos nos podemos identificar. Y aunque es cierto que algunos estereotipos persisten, muchos shows han comprobado que con un poco de esto y de aquello pueden ser exitosos.

Para experimentar una fusión cultural que puede divertir a todo tipo de familias, intenta ver estos shows que tienen un toque latino.

Nina’s World. Edad recomendada: 3 años en adelante.

Una buena alternativa de la clásica serie Dora la exploradora, esta dulce serie animada muestra elementos de la cultura latina y tiene personajes diversos. Puede que reconozcas la voz de la abuelita Yolie, interpretada por la estrella puertorriqueña Rita Moreno, quien habla en español con frecuencia y ayuda a Nina a conectarse con sus raíces. Al ver este show, los niños también pueden aprender valores positivos como la empatía y la comunicación.

Elena of Avalor. Edad recomendada: 5 años en adelante.

Elena es la primera princesa latina de Disney, y aunque ha habido controversias sobre qué tan latina es en realidad, es innegable que por primera vez, los niños latinos pueden admirar a una princesa que se ve como ellos. Además, Elena no es el tipo de princesa que se queda en su castillo esperando que un príncipe la rescate. Por el contrario, la verás ocupándose de sí misma, de su familia y peleando en contra del mal con sus propias manos.

Stuck in the Middle. Edad recomendada: 6 años en adelante.

Jenna Ortega (quien también actúa en Jane the Virgin) es la estrella de esta comedia que sigue la vida caótica de una familia numerosa. Harley es la hija del medio y es inteligente, creativa y muchas veces utiliza la ciencia para resolver problemas y alcanzar sus metas. A veces, sus planes son un poco tremendos, pero al final, ella siempre aprende lecciones invaluables sobre la importancia de la familia, de preocuparse por los demás y ser agradecida por lo que tiene.

Trollhunters. Edad recomendada: 9 años en adelante.

Aunque la historia de esta aventura animada tiene muy poco que ver con las tradiciones latinas, este programa está lleno de talento mexicano. Trollhunters es un portal a la imaginación de Guillermo del Toro y mantendrá la atención de tanto niños como padres gracias a una buena combinación de comedia, acción y personajes queribles. Uno de esos personajes es Claire, una latina artística que aunque en los primeros episodios parezca solo “la chica” de la que está enamorada el protagonista Jim, gana complejidad y espacio en la historia al convertirse en una de las cazadoras de trolls.

One Day at a Time. Edad recomendada: 12 años en adelante.

Esta serie original de Netflix es el tipo de programa que muchos latinos estaban esperando ver desde hace mucho tiempo. Este show está escrito con el corazón y se hace muy claro que sus creadores entienden muy bien lo que significa ser parte de una familia latina. Los adolescentes se podrán identificar con Elena, quien busca diferenciarse y demostrar que es una persona independiente con valores e intereses diferentes a los de su mamá y abuela (también encarnada por Rita Moreno). Por su parte, los padres podrán identificarse con las dificultades por las que atraviesa Penelope, una madre soltera de dos niños que vive bajo el mismo techo con su mamá, quien tiene una personalidad extravagante y dominante. Esta serie es una buena opción para las familias con adolescentes que quieran usar la televisión para hablar sobre temas importantes como el consumismo, el sexo y los valores familiares.