¿A qué se deben los lindos colores del otoño?

My fav neighborhood to shoot in the fall 😍 Hope everyone has a great weekend 🤜🏻🤛🏻. – Shot with @leefilters Very-Hard 0.9 GND #LEEfilters – #earthpix#beautifuldestinations#wonderful_places#nationalgeographic#discoverearth#justgoshoot#optoutside#travellingthroughtheworld#wanderout#outdoors#roamtheplanet#fall#earthfocus#teamcanon#autumn#fallcolors#massachusetts#newengland#sunset#autumncolors#bostondotcom#autumn_weather#igersboston#discoverglobe#earthofficial#ourplanetdaily#natgeo#tree_magic#boston

A post shared by Greg DuBois (@greg_dubois) on Sep 23, 2017 at 7:29am PDT