Trump es un mal perdedor y “trolea” a líder de su partido

En medio de la nueva derrota política del presidente Donald Trump al conocer que su partido no tiene los votos necesarios para derogar y remplazar el Obamcare, su furia se ha desatado en contra los que cree son responsables.

Trump arremetió este lunes con fuerza en contra del veterano senador y líder del partido republicano, John McCain de Arizona por oponerse al último proyecto de ley sanitaria impulsado por el presidente.

El presidente compartió en su Twitter un video de clips editados en el que el legislador de Arizona promete varias veces que va a derogar y reemplazar ObamaCare. Lo que no dice Trump son las razones de la negativa de McCain : un proyecto de ley que dejará a millones de estadounidenses sin seguro de salud.

A few of the many clips of John McCain talking about Repealing & Replacing O’Care. My oh my has he changed-complete turn from years of talk! pic.twitter.com/t9cXG2Io86

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2017