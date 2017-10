Fotógrafo escucha ruidos en la puerta y al abrir no puede creer lo que ve

La naturaleza nos sorprende de la manera más asombrosa

En un momento u otro, todos nosotros probablemente hemos tenido un encuentro inesperado con la vida silvestre. Si era algo asustadizo como un búho volando alrededor de la casa o algo lindo como un ciervo mamá y su bebé en el patio trasero, estos momentos permanecen con usted para siempre.

El fotógrafo Tim Newton de Anchorage, Alaska, estaba dormido cuando, de repente, escuchó un extraño ruido proveniente del exterior de la vivienda. Curioso en cuanto a lo que podría ser, Tim investigó los sonidos.

“Me acerqué a la ventana y abrí un poco las cortinas. Me pareció ver algo semejante a un gato”, le comunicó al canal 2. “Pero luego me di cuenta de que tenía pies muy grandes y pequeños pelos en las orejas. Entonces supe que probablemente era un gatito de lince, no un gato común. ”

Tim fue a la puerta y cuando la abrió se encontró a una mamá lince y a sus siete bebés. Siendo fotógrafo, Tim quería capturar este momento especial y rápidamente agarró su cámara para documentar a sus “visitantes”.

Tim tomó una tonelada de fotos y las subió a su página de Facebook el 27 de septiembre de 2017. En tan sólo dos días, las fotos de Tim han recibido unas 94.000 visitas y más de 15.000 comentarios.

¡Comparte este artículo si crees que son completamente adorables!