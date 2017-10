Kourtney Kardashian y Scott Disick podrían tener más hijos juntos

La expareja tiene tres hijos en común

La historia de amor de Kourtney Kardashian y Scott Disick es una de las más confusas de la historia televisiva. Tras separarse debido a los problemas del empresario con el alcohol y diversas sustancias, se dejaron ver juntos en un sinfín de ocasiones a través de sus redes sociales disfrutando de viajes juntos como si nada hubiera sucedido para, de repente, distanciarse y poco después iniciar nuevas relaciones sentimentales: ella con el modelo Younes Bendjima y él con una serie de jovencitas, la última de ellas Sofia Richie.

Sin embargo, en los últimos tiempos ambos han vuelto a acercar posturas en el marco del reality familiar “Keeping Up With the Kardashians”, donde Kourtney ha realizado una explosiva declaración: que se plantearía ampliar la familia con su ex en un futuro.

“Siento que sí podría tener otro bebé con él si la situación fuera la adecuada. Pero eso no significa que vaya a suceder mañana, así que no se hagan ninguna idea rara“, ha apuntado la madre de Mason, Penelope y Reign.

night riders A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Sep 10, 2017 at 8:24pm PDT

Esta declaración de intenciones contrasta con la actitud que adoptó en su momento Kourtney, quien dio un ultimátum a Scott para que acudiera a rehabilitación -con un éxito temporal- alegando que si no no podría seguir viendo a sus pequeños.

Por su parte, Scott nunca ha ocultado que, pese a que han pasado dos años desde que concluyera su relación sentimental con Kourtney, nunca ha sentido por ninguna de sus últimas parejas lo mismo que por la madre de sus tres hijos.

“Ella es la única persona a la que he querido en toda mi vida. Y además creo que es muy guapa y todo eso. Ya no existe ninguna conexión entre nosotros, eso lo ha dejado muy claro. Quiero que todo el mundo sepa que ahora nos dedicamos solo a educar juntos a nuestros hijos”, reconocía Scott en una entrevista con Ryan Seacrest, productor ejecutivo de “KUWTK” con motivo de su décimo aniversario en antena, para añadir en tono de broma y con su sentido del humor habitual: “Aún intento acostarme con ella una vez a la semana“.