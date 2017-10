Jesús Martínez, presidente del Pachuca, revela “amenazas” en derechos de transmisión del Tri

El mandamás de los Tuzos también externa su molestia porque a los dueños no se les permitió ver el contrato anterior con Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo de dueños que se opuso a la oferta de Televisa por los derechos de transmisión de la Selección Mexicana, fue presionado para aceptarla.

El presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, declaró que una vez presentada la opción de la televisora de San Ángel para transmitir al Tri por los próximos ocho años, los detractores sufrieron de amenazas para dar el visto bueno a la propuesta de Televisa.

“Me dijeron ‘oye, nos están amenazando’ así como tal, de que hay una cláusula de renovación automática. No sé ni en qué letras porque no nos daban ni el contrato, eso consistía de que si ponían trabas, automáticamente se iba a renovar con el 20 por ciento.

“Después recibo una llamada de un nombre intachable de Pepe González Ornelas (directivo de Rayados) y dice: ‘Jesús, no lo quise decir pero me están presionando para que yo firme, para que firme la situación de que estoy de acuerdo y yo no voy a fallar’ él fue el que me informó”, declaró Martínez en entrevista con ESPN.

El directivo expuso que TV Azteca realizó un estudio para saber el costo como producto de los derechos de transmisión para el periodo de cuatro años, el cual arrojó un valor de 200 millones de dólares.

Martínez Patiño declaró que la cadena estadounidense Telemundo envió a Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, una carta solicitando ingresar a la pugna por los derechos, misma que no llegó al Consejo de Comercialización de la Femexfut, organismo que tomó la decisión de renovar el contrato con Televisa.

“¿Cómo no nos van a dar el contrato como socios? Nos están amenazando, esas palabras utilizaron, de que hay una cláusula de renovación automática”, agregó.