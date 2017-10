Mujer despierta de un coma gracias a David Bowie

Los estímulos a los que reaccionan los pacientes en coma son variados y dependen de cada caso

David Bowie ayudó a salvar la vida de una mujer desde más allá de la tumba, cuando su éxito de 1972, Starman, la sacó de un coma. La mujer empezó a llorar y mover los brazos como si estuviera en un concierto.

Maria Rossetti, 53 años, de Tondu, Gales del Sur, estaba al borde de la muerte en el Hospital Morriston de Swansea. Estaba así porque un absceso en su diente se convirtió en sepsis mortal. Es una complicación rara pero grave, una infección en la que el cuerpo ataca sus propios órganos y tejidos .

“Siempre he adorado a Bowie, así que no me sorprende que, incluson mi coma, estuviera agitando los brazos al escuchar su música”

Todo comenzó mientras estaba de compras de Navidad con una de sus hijas.María comenzó a sentirse mal, se puso pálida y, finalmente, se desmayó en la tienda. A la mañana siguiente, el rostro de María estaba tan hinchado que estaba irreconocible.

Las hijas de María llamaron al médico, quien diagnosticó que María debía ir al hospital inmediatamente.

En el hospital, los médicos encontraron que un absceso en el diente de Maria se había convertido en sepsis, haciendo que su cuello y pecho se hincharan y se llenaran de líquido.

Tuvo que ser intervenida quirurgicamente para drenar el líquido, pero su lengua se hinchó tanto que los médicos tuvieron que inducirle un coma para que ayudarla a respirar.

Cuando las hijas de María la vieron, entraron en shock, al encontrarla entubada y cubierta de cables.

Cuatro días después de que María entrara en coma, algo increíble sucedió.

María comenzó a reaccionar ante la música. La hija de María dijo que primero tocaron música de otras bandas y artistas, pero, cuando Bowie sonó, todo cambió.

Su hija le contaba esto al Daily Mail,

La primera canción fue “Starman” de Bowie. Tan pronto como empezó a cantar y mamá oyó su voz, sus brazos comenzaron a balancearse. Subí la música un poco y todos la miramos con asombro, mientras las lágrimas caían por las mejillas de mamá. Era como si, en sus sueños, estuviera en un concierto de Bowie. A nosotros nos dio la esperanza de que ella iba a estar bien. Había permanecido allí durante días. Ahora, verla moverse era un gran alivio, ya que realmente no pensamos que fuera recuperarse.

Tres días después, después de una semana entera de estar en un coma médicamente inducido, los médicos dijeron que María estaba lo suficientemente sana como para ser despertada.

Según informa su hija, en cuanto despertó María preguntó por Bowie, olvidando que había muerto el año pasado.

Ahora, María se recuepra en casa con su familia.

Esto demuestra el poder que realmente tiene la música. En los buenos tiempos y los tiempos difíciles, la música puede ser uno de los factores más importantes en nuestras vidas.