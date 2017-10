A este jugador peruano le importa poco si Messi no va al Mundial

Cuando se está a las puertas de la gloria poco importa lo que le pase al rival, así piensa el peruano Miguel Trauco

LIMA, Perú – El lateral izquierdo de la selección peruana Miguel Trauco aseguró hoy que no le importa si la Albiceleste, que capitanea Lionel Messi, se queda fuera del Mundial de Rusia 2018.

“Yo quiero estar. No me importa si está él o no está. Si no está él, es problema de ellos“, aseveró Trauco cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Argentina, actual subcampeón del mundo, se quede fuera del torneo.

El jugador del Flamengo brasileño consideró que las dos últimas jornadas de eliminatorias, contra Argentina y Colombia, serán los dos partidos más importantes de su vida tanto para él como para sus compañeros.

“Estamos a dos partidos de conseguir la gloria, después de 35 años sin jugar un Mundial. Sabemos todo lo que esto significa para nosotros”, comentó.

Trauco opinó que la presión será para la selección argentina, que actualmente está en la quinta posición, que da acceso a la repesca.

“Se van a desesperar cuando no les salga un gol en los diez primeros minutos“, agregó.

Por su parte, el centrocampista Yoshimar Yotún anticipó que el partido en la Bombonera será “muy especial y muy lindo” pero advirtió que los dos equipos necesitan ganar para no pasar apuros en la última jornada.

Yotún señaló que es normal que a Argentina se les exija mucho más porque ellos están acostumbrados a ir al Mundial y están en una situación delicada.

La selección peruana se ejercita en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima a las órdenes del técnico argentino Ricardo Gareca, que ya cuenta con todo su grupo de convocados.