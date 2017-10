Dayanara Torres impresiona bailando tema de Marc Anthony en ‘Mira Quién Baila’

La exMiss Universo puso de pie a todos los presentes, mientras que Ektor Rivera también recibió halagos

En la cuarta gala de ‘Mira Quién Baila‘, los participantes puertorriqueños, Dayanara Torres y Ektor Rivera, siguieron escalando en la simpatía del público y los jueces, por su desempeño.

Dayanara se ganó una ovación por parte de los tres jueces y la audiencia, al bailar el tema de salsa, “Y hubo alguien”, de su exesposo, Marc Anthony.

Vistiendo de azul turquesa la exMiss Universo, realizó la coreografía con mucha soltura y confianza.

“Es como si me dieran samba y yo fuera de Brasil. Me dieron salsa y yo soy de Puerto Rico. Con todo mi amor y con todas mis ganas lo puse por Puerto Rico, porque, aunque no lo vean ahora y lo vean en seis meses, porque no hay luz, o lo vean en un año, pero que cuando lo vean digan esa es la mía”, dijo Dayanara, luego de bailar.

A Johnny Lozada, se le hizo difícil mantener la objetividad que requiere su posición como juez, y le dijo efusivamente.

“Estamos dando cátedra de cómo se baila. Eso es, eso es”, Johnny”, expresó.

Mientras que Bianca Marroquín, alabó su gracia.

“Dayanara, que hermosa mujer eres, que hermosa mujer eres. Como pez en el agua todo lo manejas, tus caderas, tu pelo. O sea, me hiciste llorar. Nos paramos los tres”, expresó.

Pero a pesar de la soltura que tuvo, posteriormente en una entrevista tras bastidores, Dayanara confesó que no había podido dormir, ni comer, por la presión que representaba bailar salsa, género tan popular y representativo del país.

“No sabes cuán difícil se me hizo este, porque soy de Puerto Rico y me tocó salsa. Yo quería que esa pista explotara. Y casi ni dormí esta semana, casi no comí. Hasta la espalda me dolió”, indicó.

La exreina, en cambio, no le dio tanto color al hecho de que le tocó bailar un tema de su exesposo.

“Desde el principio sabía que desde Mira quien baila, que iba a venir. Y si es salsa debe ser mandatorio, porque las canciones de Marc son increíbles y cualquiera me fascina. Él tiene una voz espectacular. Sorprendida estaría si no fuera. Más que nada pensé en todo lo demás, en lo de que es salsa, que es Puerto Rico. En hacer un buen papel. Lo de la canción de veras que las bailo todo el tiempo. En el radio, en mi casa tenemos una estación de Marc Anthony. No hay forma, es que tiene un vozarrón”, expresó.

Ektor, por su parte, recibió elogios de los jueces por su ejecutoria de un vals con el tema, “Ecos de amor”. Vestido con una camisa rosa malva, el artista bajó del aire, junto a su bailarina acompañante.

“Aquí tienes un problema ya, lo confirmo de seguido, el nivel es muy alto, cuarta gala y está muy bien. Espectacular la puesta en escena, habéis tirado la casa por la ventana productor de mi vida, Nelson Ruiz. Esto es una maravilla. Y solamente un consejo técnico, cuando haces esos giros en un sitio intenta no dar pasos grandes, sino pivota dentro de él, en el sitio. ¡Perfecto!”, opinó el juez, Javier “Poty” Castillo.

Bianca, quien suele puntualizar más en la técnica, también destacó su ejecutoria.

“Ektor tuve el privilegio de ser testigo de tu talento en Broadway. No lo puedo creer, mira donde nos vinimos a topar, ¡Mira Quién Baila! Precioso número, tu porte, tus brazos, tu ‘port de bras’ divino, y qué pasión y qué sensibilidad. Gran pareja de baile, los felicito. Me encantó, gran número de la noche”, manifestó.

La actriz Marlene Favela resultó la primera eliminada de la quinta temporada de MQB, mientras que el cantante mexicano, Pablo Montero y el chef peruano, Franco Noriega, resultaron nominados en la gala. Uno de ellos saldrá de la competencia el próximo domingo.