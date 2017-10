Luis Fonsi tiene muy presente a Puerto Rico en su exitosa gira por Chile

Su corazón está en la isla

Teniendo en cuenta que hace solo unos días voló a su Puerto Rico natal junto a otros ilustres embajadores de su país, como Ricky Martin o Chayanne, para colaborar activamente en las labores de asistencia a las víctimas del huracán María, resulta comprensible que el cantante Luis Fonsi no haya dejado de pensar ni un momento en sus compatriotas a pesar de haber retomado ya su intensa agenda de conciertos por Sudamérica.

Y es que el astro de la música lleva varios días acumulando sensaciones agridulces, ya que además de la satisfacción que le produce haber colgado hasta en tres ocasiones el cartel de ‘no hay entradas’ durante el paso triunfal de su gira ‘Love and Dance World Tour’ por Chile, por otro lado sigue sintiendo en sus propias carnes la tristeza y la frustración de aquellos que lo han perdido todo por culpa de la catástrofe natural.

“Como si ya no los quisiera lo suficiente, me regalan esta bandera de Chile que dice ‘Unidos por Puerto Rico’. Qué detalle, me emocionó mucho. Gracias Chile”, escribió el intérprete en su perfil de Instagram junto a una foto que le retrata posando con la citada enseña desde el escenario de su recital en Concepción, solo dos días antes de presentarse por todo lo alto en Viña del Mar.

Como si ya no los quisiera lo suficiente me regalan esta bandera Chilena q dice “Unidos Por Puerto Rico” Que detalle… me emociono mucho! Gracias Chile ❤️🇨🇱🇵🇷 A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Oct 7, 2017 at 9:02pm PDT

“Gracias Viña del Mar por esta gran noche. Tercer ‘sold out’ de corrido en Chile. Gracias, nos vemos muy pronto”, le dirigió a la ciudad poco después de finalizar su espectáculo.

Gracias Viña Del Mar por esta gran noche. Tercer #SoldOut corrido en Chile…GRACIAS!!! Nos vemos pronto!!! #LoveAndDanceWorldTour 🇨🇱🇵🇷 A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Oct 9, 2017 at 6:48pm PDT

El artista boricua también ha aprovechado los escasos momentos libres que le dejan sus actuaciones y sus correspondientes sesiones de ensayo para insuflar ánimos a todos los portorriqueños a través de Instagram y, al mismo tiempo, para transmitir ante el mundo la imagen de fortaleza y hermandad que no ha dejado de exhibir su isla en estos tiempos difíciles.

“¡Juntos nos levantaremos! Me enviaron esto hoy y me emociono mucho. No sé quién lo escribió, pero gracias por tus palabras”, publicaba hace unos días en su espacio personal junto a varias imágenes que le retratan distribuyendo víveres entre sus paisanos, para a continuación compartir una conmovedora carta que le hace sentirse aún más orgulloso si cabe de sus raíces.

Que belleza de público por Dios. Como los quiero Concepción. Gracias por este segundo #SoldOut aquí en Chile. #Loveanddanceworldtour 🇨🇱🇵🇷 A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Oct 7, 2017 at 8:32pm PDT

“Carta a María: Destruiste estructuras, calles, monumentos, años de trabajo y sacrificio. Tu entrada se llevó vidas, se llevó esperanzas, se llevó definiciones culturales representadas por colores, figuras, y hasta humildad de pueblo.

Ahora bien, olvidaste un simple detalle…Uniste a un pueblo, uniste los que viven en la tierra del encanto y a los que viven fuera. Hay dos cosas que tú nunca le tocas a un Boricua, la madre y la tierra donde nació. Podemos pelear entre nosotros pero cuando un ajeno viene, nos unimos y no dejamos que nos tiren al suelo. La tierra Boricua seguirá inventando su realidad y resolviendo con el bendito. Nuevamente, gracias María, nos llenaste de más deseos de amar nuestra tierra. Con más orgullo de gozar los logros y trabajar por levantar nuestra tierra”, reza la misiva.