Trump planea pasar encima del Congreso para cumplir su principal promesa de campaña

Luego de tres intentos fallidos de cumplir con su principal promesa de campaña de derogar y remplazar el Obamacare, el presidente Donald Trump apelará a la opción nuclear para lograr su cometido.

Reportes ha confirmado que el presidente planea emitir una orden ejecutiva para bloquear algunos de los elementos clave del Obamacare, desestabilizando los mercados y acabando las protecciones a los pacientes con condiciones preexistentes.

El Wall Street Journal reportó detalles preliminares de una orden ejecutiva que efectivamente crearía escapatorias para que millones de empresas que afilian a sus empleados al sistema de salud eviten ciertas reglas claves del Obamacare.

Trump dijo que “usaría el poder de la pluma” para actuar sobre las reformas de salud deseadas, “ya que el Congreso no puede lograr su acto”.

Since Congress can’t get its act together on HealthCare, I will be using the power of the pen to give great HealthCare to many people – FAST

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2017