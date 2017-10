¿Cecilia Galliano quiere formar parte del programa ‘Hoy’?

Al parecer la argentina tiene la intención de sumarse como conductora del matutino

De acuerdo con información del Diario Basta!, Cecilia Galliano alzó la mano para sumarse a la nueva versión del programa “Hoy”, el cual se ha especulado que será producido por su ex jefe, Alexis Núñez, con quien trabajó muchos años en la exitosa revista “Sabadazo”.

“Ojalá sea Alexis porque él fue uno de los creadores de ese programa y creo que no hay mejor persona para ese programa que él que lo hizo, y a través de ese medio le dijo al señor Alexis que si va hacer ‘Hoy’, pues que cuente con ella”.

Lo cierto es que Cecilia si llegara a sumarse a este proyecto traería al matutino una conducción fresca, misma que la ha llevado a ser de las presentadoras favoritas del público.

“A mí me gusta mi trabajo y estoy abierta a recibir propuestas y si me buscan, claro que me sumo porque es una programa muy importante en la televisión mexicana. Yo soy agente libre así que estoy dispuesta a ver y recibir propuestas”.

Por otro lado la exmodelo está tomando un taller de producción, el mismo que está poniendo en práctica ahora que se sumó a la lista de productores asociados de la puesta en escena “Blanca Nieves el Musical”.

“Estrenamos el próximo 15 de octubre en el teatro Moliere de la Ciudad de México y todo lo recaudo será donado para las familias acercadas por el sismo”.

POR: Gabriel Cuevas