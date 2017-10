Elenco de ‘Señora Acero 4′: Conoce a los personajes de telenovela de Telemundo

Carolina Miranda regresa como "La Coyote" en su 4ta temporada

Una nueva temporada de “Señora Acero” se acerca con el regreso de “La Coyote” Vicenta Acero. Carolina Miranda vuelve a la serie de Telemundo que ha sido todo un éxito a lo largo de sus tres previas temporadas y promete ser aún más impactante este año.

Carolina Miranda es Vicenta Acero “La Coyote”

Inteligente, rebelde y con un corazón amplio para ayudar a sus amados migrantes a cruzar la frontera, a pesar de todo lo que le ha tocado vivir. Hermosa, de ojos azul profundo, está enamorada de Daniel Phillips, y juntos han logrado sortear todos los obstáculos que se les han presentado. Son los justicieros de la frontera. En esta nueva etapa ya ha vengado la muerte de Abelardo, Aracely, el padre de Daniel, su esposa y su hija, al enterrar vivo a Chucho Casares en medio del desierto y dejarlo a su suerte delante coyotes hambrientos. Vicenta está más endurecida y su fortaleza se crece ante el deseo de venganza del Indio Amaro, Indira Cárdenas, y Romero, el capo colombiano que se le aparece en el camino para torcerle el destino.

Luis Ernesto Franco es Daniel Phillips

Nacido en los Estados Unidos, de padre estadounidense y madre mexicana. Ex policía de frontera, ahora fugitivo luego de que Indira Cárdenas lo implicara en la fuga del Indio Amaro. Luego de haber sido el dedo acusador de los migrantes ilegales, ahora trabaja junto a Vicenta para ayudarlos a cruzar la frontera. Estudia Derecho y se convierte en Abogado de Inmigración, para tener una base legal y poder ayudar a los inmigrantes que están a punto de ser deportados o que son acusados injustamente de delitos que no han cometido. Junto a Vicenta se va convirtiendo poco a poco en una leyenda.

Gaby Espino es Indira Cárdenas

Una mujer aguerrida, de armas tomar, de una belleza arrolladora, ahora Jefa del Homeland Security, pero con un pasado y un presente corrupto que en cualquier momento puede poner su trabajo y su vida en riesgo: extorsiona migrantes que quieren cruzar la frontera y les cobra altísimas sumas de dinero por darles tratamiento “VIP”. Sigue siendo un obstáculo para Vicenta y Daniel. El Indio Amaro la tiene chantajeada: ella lo ayudó a escapar y esa información la puede utilizar el Indio en su contra en cualquier momento. Debe mantenerse bajo perfil trabajando para la ley y para el narco. Tiene un asunto personal pendiente por arreglar: lograr la custodia de su hijo a quien su ex marido le quitó, alegando “exceso de trabajo y poco tiempo para dedicarle a su hijo”. Volverá a enfrentarse a su ex marido en tribunales, pero esta vez la pelea será más feroz. Para eso deberá luchar muy duro y demostrar que es capaz de hacerse cargo de la ley, sus enemigos, y su hijo.

Michel Duval es Salvador Acero

Jefe de la organización de los Acero. Junto a Vicenta y el Gallo mantiene el negocio del cruce de los migrantes por la frontera, ahora desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Defiende a su familia por encima de todo. Aún no se ha casado con Rosario, pero están intentando agrandar la familia y están buscando tener un hijo, pero Rosario, por la tortura y el maltrato al que fue sometida por Pepito, ha quedado estéril. Como solución, contactan a Aída, hermana de Rosario, que vive en Estados Unidos, para que les preste su vientre y así puedan tener un hijo de su sangre. Esta decisión unirá mucho más a esta pareja, trayéndole tantas alegrías… como desgracias.

Oscar Priego es Erick “El Gallo” Quintanilla

Casado con Josefina Aguilar y amante de Débora, sigue siendo tan seductor como siempre, y más ahora que es Presidente Municipal de Nuevo Laredo. A pesar de esto, es un padre abnegado. Se comporta de maravillas con su hijo Miguelito, único heredero Quintanilla, y con Belinda, hija de Josefina con Larry “El Cheneque”. Llegó a ocupar este cargo usando sus mañas, y conociendo los negocios turbios y corruptelas en las que está involucrado el Presidente de México, Heriberto Roca, lo chantajeó para que lo apoye en su candidatura. Desde su nueva posición de poder, mueve los hilos a su antojo. Se retrata con niños, mujeres y pobres. Su carisma lo ayuda a contrarrestar su poco conocimiento del cargo. Siendo Presidente Municipal, logra organizar un operativo para rescatar a Vicenta una vez que es secuestrada por el Indio Amaro.

Jorge Zarate es “El Indio” Amaro Rodríguez

Arruinado, sin poder y sin mujer, sigue intentando reconstruir su cártel y su imagen del hombre más temido de México. Traicionado por Roscas, cuenta entre sus enemigos a los Acero, a la Tuti y a Daniel Phillips. Indira Cárdenas es la única a la que puede chantajear porque ella fue quien lo ayudó a escapar de prisión. A ella le exige que le permita hacer cruces de droga por la frontera y la maneja a su antojo. Buscará aliarse con el Capo Montero para que lo ayude a levantar de nuevo su organización y jugará para él, al punto de complacerlo secuestrando a Vicenta Acero.

Ana Lucía Domínguez es “La Tuti”

Sigue siendo tan exuberante, carismática y dicharachera como siempre, con la única diferencia de que ahora es millonaria desde que heredó la fortuna de su difunto marido, Carlos Delgado. Trata de comportarse un poquito mejor ahora que tiene a su hijo, Alvarito Acacio, viviendo con ella. Pero más puede la costumbre de su pasado que la maternidad. No puede contener su deseo sexual que siempre se alborota cuando quiere para ella a un hombre guapo. O a una mujer… En su deseo de vengarse del Indio Amaro, se une al Roscas y le quita clientela al Indio, dejándolo en la ruina. Con ayuda de Marcelo Dóriga arma su propio cártel al que bautiza “el Cartel de la Habana”. Debe pasar por todo tipo de pruebas para convertirse en mafiosa, incluyendo torturas y maltratos, pero ella se deja, muy a su estilo, porque quiere ser tan o más poderosa de lo que fue el Indio Amaro. En su camino a la cima del poder, se une al Capo Julián Montero, de quien se enamora, a pesar de la obsesión que éste siente por Vicenta Acero.

Rodrigo Guirao es Mario Casas

El guapo argentino, ingeniero químico, dueño de los laboratorios FarmaCasas, ex aliado de Sara Acero en el tráfico de Molly, alias Gustavo Bertuol, regresa ahora como “Roberto”, el prometido de Andrea Dóriga, hija de su enemigo, Marcelo Dóriga. Más villano que nunca, más psicópata que nunca, vuelve a hacerle la vida imposible a Marcelo cuando se entera de que su amor, Aracely, ha muerto. Él culpa a Marcelo de su muerte y no encuentra mejor forma de vengarse que queriendo quitarle a su hija, Elizabeth. Marcelo se opone a toda costa, pero Mario tiene las de ganar pues es el padre biológico. Se inicia una dura batalla legal que agota emocionalmente a Dóriga, y a Mario lo hace más fuerte. A pesar de que Andrea está esperando un hijo suyo, Mario sigue siendo amante de la Tuti, y se convierte en su aliado nuevamente en el deseo de la Tuti de vengarse del Indio Amaro. Pero Mario también trabaja para el Indio… y para el Capo Montero… así que como siempre, Mario juega para los dos bandos.

Alberto Agnesi es Marcelo Dóriga

El ex agente de la DEA ya no trabaja para los Acero desde que éstos lo culparon de la muerte de Aracely. Con este dolor a cuestas, se refugia en su hija Andrea y en su ex mujer, Ximena Ladrón de Guevara. Pero el destino vuelve a jugar en su contra. Su hija está comprometida nada más y nada menos que con Mario Casas, y encima está esperando un hijo suyo. Este es un gran golpe para Dóriga, quien debe enfrentarse nuevamente a su enemigo, y ahora en los tribunales, pues Mario Casas inicia una batalla legal para quitarle a su hija, la pequeña Elizabeth. Arruinado, desolado, y sin un futuro, la Tuti lo lleva a vivir a su mansión y lo nombra Jefe de Seguridad. Ahí Marcelo encuentra un respiro y vuelve a trabajar en lo que tanto le apasiona, como lo es el espionaje secreto. Él ayuda a la Tuti a formar su organización, “el Cartel de la Habana”, y desde adentro del cártel perseguirá al Capo Montero y al Indio Amaro para volver a ganarse la confianza de los Acero.

Aurora Gil es Josefina Aguilar

Esposa de Erick “el Gallo” Quintanilla y Primera Dama de Nuevo Laredo. Ella ya conoce las funciones que requiere este cargo cuando fue esposa de Felipe Murillo, quien fuera Presidente Municipal de Tijuana. Aun en sus funciones de Primera Dama, sigue compartiendo a su marido con Débora, la amante y madre del heredero del Gallo. Los tres han logrado encontrar la fórmula para ser una “familia normal”, conviviendo todos bajo el mismo techo. Entre los tres crían a los tres hijos: Felipito, Belinda, y Miguelito.

Lucía Silva es Débora

Ex prostituta y amante del Gallo Quintanilla. Es madre del heredero del Gallo, Miguelito Quintanilla. Junto a Josefina Aguilar, esposa legal del Gallo, mantiene una familia normal, lo más tradicional posible en medio del mundo de coyotes en el que vive. No le importa compartir a su marido, con tal de que todas las noches vuelva a casa a cumplir, tanto en la casa, como en la cama.

Mauricio Henao es “Pepito”

El otrora “hermano” de Chavas ha sobrevivido al brutal ataque del que fue objeto a manos de Salvador: fue castrado y dejado moribundo ahogándose en su propia sangre. Un misterioso hombre lo rescata y lo lleva ante el Indio Amaro, quien le encuentra una utilidad a su pobre humanidad. Ahí es torturado, maltratado, lo visten de mujer, lo obligan a cantar porque “los castrados tienen buena voz”. Humillado y decepcionado de su miserable vida, intenta suicidarse, pero los hombres del Indio se lo prohíben. En cambio, lo torturan más. Jugará un papel importante durante el secuestro que le hace el Indio a los niños de la familia Acero, e intentará reivindicarse ante ellos buscando su perdón.

Oka Giner es Rosario Franco

Ex prostituta del Bar American Dream. Dejó esa vida para estar al lado de su amado, Salvador Acero. Vive en el rancho Acero junto a todos sus integrantes. Quiere tener un hijo con Salvador, pero por los maltratos y torturas a los que fue sometida por Pepito, quien la violó repetidamente en el pasado para vengarse de Salvador, ha quedado estéril. Este duro golpe para los jóvenes enamorados lo intentan superar cuando contactan a Aída, hermana de Rosario que vive en Estados Unidos, y le ruegan que les preste su vientre para albergar por nueve meses a su hijo de sangre. Tener un hijo de Salvador es el sueño más grande para Rosario.

Roberto Wohlmuth es Roscas

Fue la mano derecha del Indio Amaro, hasta que éste lo relegó a un segundo plano, dándole más importancia a Larry “El Cheneque”. Tuti lo compra por una fuerte suma de dinero para que le traiga la cabeza del Indio, y Roscas se la ofrece en charola de plata. Se convertirá en aliado de la Tuti en su deseo de venganza del Indio.

María José Magán es Andrea Dóriga

Hija de Marcelo Dóriga y Ximena Ladrón de Guevara, a quien Marcelo envió a vivir a Nueva York para protegerla del Teca Martínez y de todos sus enemigos. Es una joven refinada, bilingüe, desenvuelta y muy frontal. Ha vivido sola casi toda su vida. Por eso no depende en lo absoluto de sus padres. Cuando les anuncia que está comprometida, ambos se impactan al descubrir que se trata de Mario Casas, quien ha llegado con otra identidad. Andrea está esperando un hijo de Mario, por lo que intentará convencer a sus padres que están equivocados con respecto al hombre que ama.

Haydeé Navarra es Ximena Ladrón de Guevara

Ex mujer del Teca Martínez y de Marcelo Dóriga. Reaparece en la vida de Marcelo cuando la Tuti se entera de que es la abuela de su hijo, Alvarito Acacio, y contrata a Mario para que recupere a su hijo. Al arrebatarle al niño, Ximena queda destruida. Ha perdido a su hija Andrea y a su nieto, pero la Tuti la contacta para que la ayude a criar a Alvarito, pues el niño está que se muere de tristeza. No conoce otra “madre” que a su abuela. Esto le da nuevamente sentido a su vida. La Tuti la invita a vivir con ella en la mansión, y Ximena acepta. Después de todo, Alvarito es su vida entera. Cuando Marcelo enviuda de Aracely, Ximena, que no tiene una buena relación con él porque le quitó a su hija cuando tenía apenas cinco años, intenta ignorarlo. Pero los nuevos eventos en su vida, con su hija que está comprometida con Mario Casas, y viviendo bajo el mismo techo de la Tuti, hacen que se le ablande el corazón y se acerque nuevamente a su ex marido.

Shalim Ortiz es Oficial Arturo Sánchez

Muy dedicado a su trabajo en el ICE, fue y sigue siendo la mano derecha de Daniel Phillips, aun cuando éste ya no trabaje para el ICE. Se ha acostado un par de veces con su jefa, Indira Cárdenas, pero ella ha sabido mantenerlo alejado con su rudeza. Sabe que es un subordinado, pero esto no hace mella en su interés por desenmascarar a Indira ante Daniel, y trabajará duro para lograrlo.

Alejandro Muñoz es Fabrizio Cárdenas

Hermano menor de Indira, está escondido en un lugar que sólo Indira conoce, huyendo del Indio Amaro, los rusos, y la ley. Ha intentado no meterse más en problemas de drogas para no involucrar a su hermana.

Gerardo del Valle es Juanito

Mano derecha del doctor Juan Manuel Vistas, jefe de las Autodefensas de Michoacán. Apoya incondicionalmente a Vicenta en su labor de defender a los migrantes, a su Pueblo y a su familia. Es un hombre sencillo, campechano, siempre dispuesto y amable.

Jessica Segura es Aída Franco

Mexicana que cruzó la frontera hacia Estados Unidos por el Río Bravo, ayudada por Vicenta. En ese momento estaba embarazada de Juan Pablo. Ahora vive con él en el gabacho y trabaja como jornalera para el dueño millonario de una finca. Se muda de Chicago a Falfurrias en Texas, huyendo del frío del norte. Es amante de su patrón y está absolutamente enamorada de él, aunque sabe que esa relación no tiene futuro. Les prestará su vientre a Rosario y Salvador para cargar el hijo que ellos no pueden tener. Así como su anterior embarazo, este embarazo será otro calvario para ella por las consecuencias que le traerá.

Eduardo Amer es Bebote

Guarura fiel de los Acero. Su relación con Chela será su mayor tormento porque ahora sabremos de su familia y su ex mujer.

Ana Karen Salgado es Chela

Ex prostituta del Bar American Dream, ahora trabaja en uno de los Hoteles Aracely ayudando a Vicenta con los migrantes. Sigue enamorada de Bebote, pero muy a su estilo.

Nubia Marti es Victoria Phillips

Madre de Daniel. Sufre de un Alzheimer temprano, que la mantiene alejada de la realidad. Vive con Daniel y Vicenta en el rancho Acero.

Jesús Castro es Ernesto Aristimuño

Periodista dedicado a su profesión. En el pasado desenmascaró a Mario Casas en el escándalo de la empresa Bolsack Moneda, en el que se filtraron miles de documentos privados con datos de personalidades importantes del mundo político, deportivo, etc. Esta empresa era un bufete de abogados “fantasma” que creó Mario Casas en Panamá, que servía para fundar y establecer compañías que sirvieran de fachada para ocultar la identidad de los propietarios. Aristimuño también obtuvo información de los negocios turbios de Chucho Casares, que involucraban a su madre, Chavela, y publicó un artículo donde hundía a la madre del Gobernador. Esto trajo como consecuencia el terrible final de Chavela, muerta a manos de Chucho. En esta oportunidad, Ernesto será contactado para darle información sobre la corrupción que se maneja en las más altas esferas del poder, y que involucran al Presidente de México. Una vez más, Ernesto, en su habilidad periodística, se hará de toda la información posible para derribar la fachada detrás del poder.

Mario Loria es Heriberto Roca

Presidente de México. En esta temporada vuelve a aparecer el guapo presidente de México, sucesor de Caldera, quien está casado, pero acepta con gusto los favores sexuales de cualquier mujer que se los ofrezca. Sin embargo, la Primera Dama conoce sus secretos y por ello se deja manipular. Heriberto goza de su poder y saca el mayor provecho de su cargo, aunque eso incluya tener conexiones con el narco.

Diego Cadavid es Señor Romero

Sobrino e hijo, respectivamente, de los difuntos Rodrigo Montero y Briceida Montero, y ahora único heredero de la fortuna de los Montero, fortuna que hicieron traficando drogas. Luego de la muerte de su tío y su madre, Julian se convierte en el único capo del cártel de Medellín, pero opera bajo el nombre de Eduardo Romero, para evitar ser reconocido, sobre todo por los Acero. Ha venido a México para vengar el asesinato de su tío y especialmente el de Briceida a manos de Salvador Acero, cuando éste intentaba pasar a Estados Unidos a través de un túnel abandonado propiedad del Teca Martínez. Salvador se enfrentó al Teca, y para escapar disparó a unas vigas dentro del túnel, haciendo que cayeran escombros y piedras sobre Briceida, matándola al instante. Fue un accidente, pero Romero cree que Salvador le disparó a su madre.

Jonathan Islas es Tecolote

Mano derecha del Indio Amaro en el Cártel de Tijuana, trabajó antes como coyote y fue socio de Indira Cárdenas. Junto a Amaro, extorsionan a Cárdenas para exigirle que secuestre migrantes y esclavizarlos en el rancho, y así aumentar la producción de droga y cruzarla por la frontera. Es un asesino sanguinario para quien la vida de los demás importa poco, pero esto cambia cuando conoce a Carmencita, una migrante secuestrada en el desierto, que se convertirá en su talón de Aquiles.

María Fernanda Quiroz es Frida Cuevas

Mexicana de nacimiento, americana por naturalización, y abogada de inmigración por pasión y profesión. A pesar de no ganar mucho dinero con esto, Frida dedica su vida a defender ilegales detenidos en las cárceles de la migra en Laredo, Texas. Es una mujer aguerrida y bien reconocida en las cortes de inmigración de la ciudad. Es la esperanza de muchos desposeídos “sin papeles” que caen en las garras de un sistema caduco y corrupto. Pero a Frida nada la detiene… ella conoce los vericuetos de las leyes a la perfección y se ha convertido en la voz de muchos inmigrantes que pagan crímenes que no cometieron, son separados de sus familias, deportados injustamente o condenados a encierros sólo por haber nacido del lado equivocado de la frontera. Ella será quien defenderá a Aída cuando la dueña de la finca en el que trabaja ordene su deportación. En medio de esta batalla legal, se reencuentra con su viejo compañero de universidad, Daniel Phillips, y conoce a Vicenta. Inmediatamente renacerá un sentimiento en ella hacia Daniel que le hará tambalear las piernas y el corazón. Gracias a ella, Daniel culmina sus estudios de Leyes y se convierte en Abogado de Inmigración. Será una marca importante en la relación entre Vicenta y Daniel.

Katia del Pino es Lili Valdés

Cubana de nacimiento, nacionalizada estadounidense desde hace muchos años, pero jamás pierde su acento ni su picardía. De carnes generosas, practica la profesión más antigua de todas. No le importa el tamaño de sus curvas. Como ella dice, “lo que me sobra en kilos, también me sobra en experiencia”. Entre sus clientes se cuentan políticos, deportistas, abogados de inmigración, coyotes y narcotraficantes. Conoce a la Tuti cuando ésta quiere robarle los clientes al Indio Amaro para formar su cártel. Las mujeres conectan inmediatamente… hasta en la cama. Lili llega a formar parte del “Cartel de la Habana”, y poco a poco se va haciendo imprescindible para la Tuti… hasta que la traiciona y la roba.

Martijn Kuiper es Gregory Jones

Millonario, ganadero, dueño de una de las fincas más grandes de Texas, en Falfurrias, donde llega a trabajar Aída. Amante de la naturaleza, los caballos y la tierra, se asentó en la tierra fértil de Texas con su esposa Laura hace muchos años, y ahora es un hijo adoptivo insigne de ese estado. Tiene dos hijos ya grandes que están en la universidad, y a quienes ve en fechas importantes como el Día de Acción de Gracias o el inicio de la cosecha. Dona parte de su dinero a fundaciones que ayudan a mujeres maltratadas, y aunque entiende que la inmigración ilegal es un problema para su país, al vivir en un estado fronterizo cuenta entre sus empleados con varios inmigrantes indocumentados que trabajan como jornaleros, pagándoles por encima del sueldo promedio. Gregory sabe que estas personas han pasado horas, días y noches arriesgando sus vidas por tener un futuro mejor, y que preferirían morir en el desierto a quedarse en sus países de origen. Por eso los ayuda. A pesar de su vida perfecta, se enamora de Aída y se convierten en amantes clandestinos. Esto le complicará la existencia, al punto de hacer tambalear su matrimonio.

Sandra Quiróz es Laura Jones

Esposa de Gregory Jones, y dueña, junto con él, de la finca familiar en Falfurrias, Texas. Rubia y de piel blanca casi transparente, es la pareja perfecta para Gregory: abandonó su profesión de modelo para convertirse en la mano derecha en los negocios de su marido, y los maneja a la perfección. Es la encargada de hacer las órdenes de compra y de la exportación del ganado que crían en su finca. No está de acuerdo en que su marido contrate trabajadores ilegales, pero se queda callada para no perderlo a él, ni a su fortuna. Reconoce que Aída es una buena trabajadora, pero cuando descubre la infidelidad de su marido con ella, lo obligará no sólo a que la despida, sino que se empeñará en que la deporten como la indocumentada que es.

Alberto Casanova es Jorge Araujo

Ex esposo de Indira Cárdenas. Ingeniero petrolero radicado en Texas. Hace cinco años peleó la custodia de Nicolás a Indira, y ganó, aludiendo que “ella trabaja demasiado y no tiene tiempo para cuidar de su hijo como toda madre debe hacerlo”. Luego de seis años, volverá a tribunales a enfrentarse a Indira, pues esta vez ella, que ya es Jefa del Homeland Security, tiene más poder y quiere luchar por obtener la custodia de su hijo. Pero Jorge utilizará todas sus armas y su dinero para evitarlo. Incluso tratará a Indira de loca, pidiendo que le practiquen exámenes psiquiátricos ordenados por los tribunales para demostrarlo. La cacería… va con todo.

Mario Escalante es Pancho Panteón

Campechano, refranero y sabelotodo del estado de Tamaulipas. No se graduó de nada, pero sabe de leyes, de armas, de medicina, de caballos, de negocios, de tecnología, de inmigrantes, de hombres y de mujeres. Nuevo hombre clave en la organización de los Acero para el tránsito de migrantes. Jefe de los “traileros” o choferes que transportan a los migrantes. Consigue “buenos coyotes” en Falfurrias, Laredo, McAllen y Corpus Christi para que lleven a los migrantes hacia sus diferentes destinos dentro de los Estados Unidos. Tiene una visa de trabajo que le permite entrar y salir del gabacho legalmente sin problemas. Será la mano derecha del Gallo cuando éste se lance a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo

Benjamín Rivero es “El Triple R”

Hombre misterioso, siempre vestido de negro impoluto, conocedor de artes marciales y sabiduría china. Se graduó con honores en la escuela de Leyes y Ciencias Políticas, y ha sido asesor de las campañas presidenciales más exitosas, que llevaron a ocupar la silla presidencial a candidatos de Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia. En Estados Unidos ha asesorado a políticos importantes, y con su habilidad para manejar los medios, ha sabido sacar de aprietos a muchos de ellos. Será el asesor del Gallo en su ascenso hacia la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo.