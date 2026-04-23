Activistas y trabajadores en Wheaton realizan acto preliminar al próximo Primero de Mayo en Chicago

El Centro de Trabajadores Casa DuPage, de Wheaton, Illinois, llevó a cabo el miércoles 22 de abril una celebración preliminar al Primero de Mayo

“Al celebrar las contribuciones de todos los trabajadores, Casa DuPage alza la voz en nombre de sus representados”, dijo un comunicado de esta entidad laboral.

“Los trabajadores mexicanos de las fábricas, almacenes, empresas de jardinería, servicios de limpieza, pintura y techado de la zona, son quienes a diario realizan las tareas más pesadas en el condado de DuPage y sus alrededores”, continuó el comunicado de esta organización liderada por el activista Cristóbal Cavazos.

“Irónicamente, son ellos quienes más sufren la persecución en el Estados Unidos de Trump, enfrentando arrestos por parte de ICE y perfilamiento racial”, dijo el comunicado de Casa DuPage.

Durante esta celebración preliminar, tanto Cavazos como Gabriela Hernández Chico se dirigieron a los trabajadores de esta zona suburbana cerca de Wheaton, Illinois.

Casa DuPage anunció que las consignas para este próximo Primero de Mayo, en realidad una celebración mundial sin fronteras, son “Ni trabajo, ni compras, ¡ni escuela! ¡Fuera ICE, fuera Trump y legalización para todos!”.

Entre otros oradores también estuvo Elvira Arellano, quien fue una activista clave en el movimiento de dar santuario a los indocumentados en años anteriores.

El evento también se vio enriquecido con canciones, poemas y consignas alentando a los trabajadores a salir a las calles y siempre demandar sus derechos laborales.

Cavazos en un comentario a la prensa se refirió a los Mártires de Chicago, que ofrendaron sus vidas para que los trabajadores nunca olvidaran luchar por sus derechos.

Trabajadores y activistas realizaron un evento previo al Primero de Mayo en Wheaton, Illinois. (Cortesía Casa DuPage) Crédito: Cortesía

“Siempre nos sentimos honrados al recordar que nos sostenemos sobre los hombros de gigantes: aquellos heroicos trabajadores inmigrantes cuya lucha por una jornada laboral de ocho horas y una semana de trabajo de 40 horas dio origen al primer Primero de Mayo allá por 1886”, dijo Cavazos.

“Al celebrar el Primero de Mayo en la región de Chicago en 2026, nosotros —los trabajadores latinos— nos vemos reflejados en aquellos trabajadores pioneros, mientras luchamos contra el pernicioso legado de la supremacía blanca, manifestado en los ataques del ICE”, dijo Cavazos.

Cavazos dijo que este Primero de Mayo no consumirán ni irán de compras a las tiendas grandes.

“Este Primero de Mayo no trabajaremos, no consumiremos y no asistiremos a clases. ¡Le hablaremos a Trump en el único idioma que él entiende: paralizando toda actividad!”.

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