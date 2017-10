Foto: Laura Bozzo ya es mexicana y así lo presumió

"Soy la peruana más mexicana"

Laura Bozzo ya es oficialmente mexicana y lo compartió con todos sus seguidores en las redes sociales.

“En la Sec. de Relaciones Exteriores recibiendo mi carta de naturalización mexicana. Soy la peruana más mexicana”, escribió la presentadora con una sonrisa radiante.

La naturalización mexicana es algo que la polémica conductora había buscado desde hace mucho tiempo y al fin su sueño se ha hecho realidad.

“Cuando me dieron este documento, en la primera persona que pensé fue en mi papá, él adoraba México y cuando murió luego de mi arresto me quedaron sus palabras en el ama, él me dijo que me viniera para acá porque era un pueblo bueno y fue como si mi papá hubiera estado conmigo”, dijo Bozzo a Univision.