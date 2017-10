Cómo una foto junto a Donald Trump puede arruinarte la vida

El propietario de un negocio de Massachusetts que asistió la semana pasada a la Casa Blanca y que estuvo junto al presidente durante la firma de la orden ejecutiva que desregula el Obamacare fue azotado por una lluvia de críticas por parte de sus clientes.

El jueves pasado, Trump firmó una orden ejecutiva en la Casa Blanca que modifica la Ley de Asistencia Asequible promulgada por Barack Obama.

Trump dijo que la orden “permitiría a pequeñas empresas formar asociaciones para comprar seguro de salud asequible y competitivo”, sin embargo para expertos en temas de salud lo único que logrará es permitir que las aseguradoras ofrezcan menos cobertura por más dinero.

De pie detrás de Trump durante la ceremonia estaba Dave Ratner, el propietario de Daves Sodas and Pet City, una colorida y conocida tienda para mascotas en el oeste de Massachusetts.

Sonriente y aplaudiendo se ve al dueño de la tienda detrás del presidente mientras este firma la orden que según analistas terminar por minar los avances del Obamacare.

Embarrased. Crap. He knew exactly what he was doing. I won’t be going to Dave’s Soda and Pet City any longer. https://t.co/iidKIODGJ4

— Stevie Converse (@StevieConverse) October 16, 2017