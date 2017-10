Julián Gil logra nueva victoria legal contra Marjorie de Sousa

El actor expresa que espera que Marjorie de Sousa no apele la decisión del juez

Julián Gil ha ganado una nueva batalla legal en el juicio para poder tener el derecho de convivir con su hijo Matias, bebé que procreó con la actriz.

El actor de “Sueño de amor” compartió la alegre noticia con todos sus seguidores en Instagram.

“Hoy, después de meses de defender los derechos de mi hijo, después de ser calumniado, pisoteado y señalado, le doy gracias a Dios y a la Justicia Mexicana por estar presente y hacer justicia“, escribió Gil.

Lo emocionante para el actor es que ya podrá compartir tiempo con Matías fuera de los juzgados y sin supervisión.

“Podré ver a mi hijo fuera del centro de convivencia del juzgado, por 4 horas cada 15 días y sin supervisión“, apuntó.

Julián Gil además dijo que solo espera que su expareja cumpla su palabra y que no se apelara la decisión del juez a su favor.

“Como siempre he dicho, me remito a las evidencias y espero que en esta ocasión, se cumpla lo que dijo en varias ocasiones Marjorie de Sousa, ‘Nunca me opondré a que mi hijo comparta con su padre’. Espero que ahora no apelen a esta decisión de poder estar junto a mi hijo“, concluyó.