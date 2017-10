¿$31 mensuales en comisiones? Trate de evitarlo

Quienes tienen menos ingresos pagan tres veces más que el resto por sus cuentas bancarias

Hay que reconocer que el correo postal ya no es lo que era. Ya no se esperan cartas sorprendentes, amigables, amorosas… No. Ahora es todo mercadotecnia, facturas, comunicaciones oficiales o del banco. Lo normal es leerlas con poca atención.

Pero no es lo recomendable. Sobre todo con las que les llegan de sus cuentas del banco, pueden informarle de costos que usted ni sabe que paga, especialmente si sus ingresos anuales no son muy elevados.

Según una encuesta hecha para el portal financiero Bankrate.com, quienes tienen ingresos anuales por debajo de los $30,000 y una cuenta de cheques, pagan una media de $31 al mes por comisiones en bancos o el credit union.

Son cargos que corresponden a cuestiones rutinarias, mantenimiento de cuentas, uso del ATM o sobregiro.

Quienes tienen ingresos superiores a estos, suelen pagar un promedio máximo de $9.

Esa es una de las razones por las que en los hogares de bajos ingresos apenas el 59% de los adultos tiene una cuenta de cheques. Entre los latinos y según el Fondo de Garantía de Depósitos (FDIC), el año pasado, un 16.2% de esta comunidad no tenía relación con la banca tradicional y confía sus finanzas a otras empresas que cobran cheques, hacen transferencias o remesas además de prestamistas como los del día de pago en los estados donde está permitido.

Aunque muchos hogares consiguen evitar las comisiones, el resto paga un precio desproporcionado y según apuntaban datos analizados por la propia Bankrate.com los costos de ciertas transacciones bancarias se han disparado. Sacar dinero de un ATM que no sea de la red del banco de cada uno ha subido y puede llegar a costar $4.69. La media de lo que se cobra por sobregiro son $33.

Solo el 38% de los bancos ofrecen cuentas de cheques gratis a todos sus clientes. Los costos de mantenimiento típicamente se pueden evitar en caso de que se domicilie la nómina o se tenga un mínimo de dinero en la cuenta (a partir de $1,500 normalmente), algo que no siempre es fácil para personas de bajos ingresos.

Amanda Dixon, analista de Bankrate sugiere que la gente no tiene porque ser leal a un banco si la cuenta que tiene no se adapta al estilo de vida que tiene y le cuesta dinero. En Nueva York, el contralor de la ciudad tiene en su página (“Llévelo al banco“) buena información sobre las ofertas de los bancos para que se examine cuál es el mejor acuerdo.

En cualquier caso con una meditada planificación, que incluya usar los ATM de la red del banco propio o optar por no tener autogiro (lo puede eliminar, se quedará sin poder pagar pero no tendrá que hacer frente a su costo, en caso de no tener dinero). Puede indicar al banco que quiere optar fuera de este servicio y puede pedirles que unan los pagos que normalmente se hacen desde la cuenta de cheques a la de ahorros si en esta tiene más dinero.

En cualquier caso, hay que empezar por prestar atención a las cartas de los bancos y ver por dónde se pueden reducir estos costos además de comparar qué banco es mejor para usted a la hora de conservar su dinero.