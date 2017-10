Jennifer Lopez reveló sus intimidades con Alex Rodríguez

JLo confesó que su pareja habla demasiado...

JLo y su novio Alex Rodríguez son la portada de la revista Vanity Fair. Para dicha publicación la cantante y actriz reveló intimidades sobre su relación amorosa y aseguró que su actual pareja es bastante hablador.

La ex de Marc Anthony narró su primera cita con Rodríguez. “Él estaba sentando ahí, con su camisa blanca, muy seguro de sí mismo y muy masculino. Y luego se puso hablador, creo que pensó que yo sería igual, pero realmente soy de las que escuchan. Así que estuvo hablando y hablando acerca de sus planes. Habló de cómo se retiró del baseball, de cómo se ve así mismo casándose de nuevo… Habló sobre todas estas cosas que no necesariamente compartís en una primera cita. No sé sí él pensó que esto era una cita. Yo pensé que lo era”.

Jennifer dio a entender que su relación con Alex le ha brindado cierto balance. “Él me entiende como nadie lo ha hecho. Y yo también lo entiendo a él“. También destacó lo importante que es el hecho de que ambos han conocido el éxito y han estado en la cima a nivel profesional y personal. “Él conoció un gran éxito cuando tenía veintitantos años al conseguir un gran contrato de béisbol. Yo tuve un álbum y una película que fueron números uno, e hice historia”, comentó la protagonista de la serie “Shades of Blue”.

Parece que para Jennifer Lopez es importante estar con alguien que de alguna manera esté a su nivel, y no solo en lo económico sino también en el tema personal, en cuanto a experiencias, puesto que recalcó que: “Los dos hemos sufrido altibajos, y nos hemos enfrentado a desafíos en los 30, y hemos pasado por un montón de cosas antes de cumplir los 40. Y lo más importante de todo, los dos hemos trabajado mucho”.

La cantante también agregó que si hay algo que ama y admira de su pareja es que tiene el coraje suficiente para levantarse y volver a empezar. “Los momentos más difíciles prueban quién eres. Eso es lo que amo y admiro más sobre Alex. Él no deja que nada lo venza. Él simplemente vuelve más fuerte”.