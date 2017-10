ONG busca develar si gobierno de Trump realmente ha negociado con México sobre el muro

Si realmente Trump ha pedido a México que pague por el muro y no sólo lo ha dicho en Twitter o en reuniones ocasionales, es lo que busca una demanda legal presentada este martes.

Fue una promesa que repitió en cada mitin, entrevista, y debate durante la campaña presidencial: Donald Trump construiría un muro fronterizo, pero los estadounidenses no pagarían por él con sus impuestos, sino que lo haría México.

“Vamos a construir un muro”, decía el presidente, quien a menudo pedía que sus seguidores respondieran a la pregunta ¿y quién lo va a pagar?

“México, México”, gritaban, desgañitándose, los fanáticos del ahora presidente.

Pero, ¿existe alguna evidencia para indicar que el gobierno de Donald Trump ha intentado realmente negociar esa transacción más allá de Twitter?

Eso es lo que una nueva demanda presentada en tribunales federales este martes quiere averiguar. Y debido a la ley que obliga al gobierno a hacer públicos los documentos de transacciones y conversaciones “no clasificadas”, es posible que muy pronto se sepa si tal conversación ha existido, o se quedó en promesa y en “amago” de medios sociales.

¿Realmente se ha negociado?

En julio pasado, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de México Enrique Peña Nieto, se encontraron por primera vez oficialmente en Hamburgo, Alemania, en una reunión del “Grupo de los 20”.

Según se dijo oficialmente, ambos no hablaron de quién pagará el muro fronterizo. El tema, una de las promesas centrales de Donald Trump durante su campaña presidencial, “no estuvo en la conversación por acuerdo mutuo”, según dijo el ministro de relaciones exteriores de México Luis Videgaray.

En Agosto, la conversación sobre el muro pasó a Twitter, luego que el presidente Trump dijo, durante un mitin multitudinario en Phoenix, que el Congreso debía separar miles de millones de dólares para la construcción del muro, y que “México los reembolsaría luego”.

Al día siguiente, el ministerio mexicano de relaciones exteriores hizo una declaración pública, indicando que “bajo ninguna circunstancia, México pagará por un muro o barrera física en el territorio estadounidense o en la frontera con nuestro país”.

Pero normalmente, las negociaciones bilaterales sobre temas económicos o de cualquier otra índole no se litigan en público o en medios sociales, aunque eso parece lo común en la “era de Trump”.

No obstante, si hay o no una negociación seria entre Estados Unidos y México, o si el gobierno de Donald Trump ha iniciado alguna vez un esfuerzo concreto para negociar el asunto, es algo que le interesa averiguar a la organización American Oversight, una ONG legal ligada a demócratas, aunque se identifica como no partidaria.

Este martes, la organización presentó una demanda contra el Departamento de Estado de Estados Unidos para forzar que haga públicos “todos los records, comunicaciones o negociaciones con el gobierno de México, en relación al pago del muro propuesto por el Presidente Trump”.

“En repetidas ocasiones, en sus eventos de campaña -y ahora en la Casa Blanca- el presidente Trump prometió que el pueblo estadounidense no pagaría un centavo por su muro fronterizo”, dijo la asesora principal de American Oversight Melanie Sloan.

“Con la construcción de los prototipos, México sigue insistiendo que no va a pagar. Sin embargo, nuestro gobierno sigue insistiendo que seguirá adelante con el muro”.

La demanda es el siguiente paso luego que la organización presentara solicitudes de liberar comunicaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México bajo la ley de Libertad de Información (FOIA), sin haber obtenido los documentos que buscaba.

“Los acusados no han cumplido con los límites de tiempo establecidos en la ley FOIA, por tanto ya no tenemos recursos administrativos para lograr la publicación de estos documentos”, reza la demanda. “Tenemos entonces el derecho de pedir la intervención de la corte para que den a conocer el papeleo existente, como ordena la ley”.

La organización también ha estado batallando con el gobierno de Trump para obtener documentos internos que ofrezcan estimados del gobierno sobre lo que va a costar el muro, qué impacto tendrá en las comunidades locales y el medio ambiente o si sería una medida efectiva para mejorar la seguridad fronteriza.

American Oversight tiene un proyecto llamado “Audit the Wall” que está totalmente dedicado a perseguir recursos legales sobre diferentes aspectos del planeamiento y construcción del prometido muro fronterizo, con el objetivo de forzar la transparencia gubernamental sobre el tema.

Para ver lo que han hecho hasta ahora puede visitar el sitio https://www.americanoversight.org/investigation/audit-the-wall