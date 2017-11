Laura Bozzo no es tan dura como aparenta en su show: Está dispuesta a perdonar a su ex

Viajó a Perú para preguntarle si tuvo sexo con otra

Laura Bozzo no quería saber nada de Cristian Zuárez al enterarse de su infidelidad, se puso violenta, lo echó de la casa y se distanció de su familia, sin embargo tres meses después, está dispuesto a confrontarlo cara a cara para preguntarle si tuvo sexo con otra mujer y decidir si la ruptura es definitiva.

“Soy violenta y la verdad es que ese día la gente que trabaja en mi casa me tuvo que controlar… Nunca escuché lo que pasó de su boca”, dijo al programa peruano Amor, Amor.

La conductora recientemente naturalizada mexicana aseguró que quiere enfrentar cara a cara al argentino con el que pasó 17 años de su vida, para saber detalles, pues “la infidelidad es tener sexo con otra persona”.

Bozzo, quien se ha autoproclamado como la voz de las mujeres, abrió la puerta a una posible reconciliación, a pesar del escándalo que se armó en los medios de comunicación.

“Son 17 años los que trabajamos juntos, vivíamos juntos y estábamos todo el día juntos. Entonces, obviamente, es complicado… Tengo que decidir de aquí para lo que me queda de vida y la verdad todavía no lo tengo claro. Después de 17 años tú no puedes decir ya no lo quiero, no lo amo”, expresó.