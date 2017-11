Top 10: razones por las que las mujeres odian el fútbol

Muchas damas mantienen un marcado "divorcio" con el balompié por causas relacionadas con la naturaleza del sexo femenino

Por años, décadas, ha habido un divorcio bastante marcado entre la mayoría de las mujeres y el fútbol. Un deporte que enajena a la mayoría de los hombres, pero que muchas damas consideran como una auténtica pérdida de tiempo.

Aunque no hay una explicación científica que permita entender el grado de tolerancia de las mujeres hacia el fútbol, existen factores relacionados más con la naturaleza del sexo femenino.

El sitio web Top 10 de.com publicó 10 razones por las que las mujeres llegan a odiar el fútbol y aquí las compartimos.

1.- No lo entienden. A la mayoría de las mujeres se les hace absurdo que tantos hombres no sean capaces de controlar un balón y meterlo en una portería tan grande.

2.- Dura mucho tiempo. Para muchas mujeres es desesperante y una pérdida de tiempo estar sentadas durante 90 minutos o más observando un partido de fútbol, en lugar de ir a pasear o de ver al menos una película.

3.- No se puede hablar de otra cosa. Una vez que comienza un partido de fútbol, las mujeres están conscientes que no se puede tratar otro tema que no sea el del juego en curso.

4.- No hay comerciales. La publicidad será el pretexto perfecto para las mujeres, pero hay que esperar 45 minutos antes del medio tiempo y otros 45 minutos hasta que finalice el partido.

5.- Es aburrido. Observar a 22 hombres, 11 por bando, patear una y otra vez el esférico no tiene ningún sentido para muchas mujeres y si el partido termina empatado sin goles con mayor razón.

6.- Tienen que verlo forzosamente. Si el novio o esposo de la mujer se sienta para ver un encuentro futbolístico a través de la televisión, a la chica no le queda de otra más que verlo.

7.- Tienen que soportar a los amigos. Si el novio o esposo de la mujer llevó amigos a la casa para ver un partido de fútbol, sabe que el comportamiento, gritos, insultos o mentadas no asarán desapercibidos.

8.- Sus parejas se vuelven locos. El fútbol enloquece a los hombres por donde se le vea. Si es por un gol del equipo favorito, los gritos se poner a flor de piel, pero si es una anotación en contra o un error arbitral, los gritos pueden ir acompañados de uno que otro insulto.

9.- Borrachera segura. En la mayoría de los partidos de fútbol y más con la compañía de los amigos, saben que el alcohol es infaltable, al menos unas cervezas, que serán consumidas gane o pierda el equipo al que se le apoya.

10.- No les prestan atención. Está comprobado, los hombres enfocan toda su atención en el televisor y pocas cosas pueden perturbarlos.