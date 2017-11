La reacción de Uma Thurman al opinar sobre los abusos sexuales en Hollywood

Durante la avant premiere de The Parisian Woman, la actriz fue cuestionada sobre el delicado tema

Uma Thurman ha trabajado con Harvey Weinstein en varios de sus proyectos más exitosos. El productor de Hollywood, acusado de abusar sexualmente a más de 50 mujeres, estuvo detrás de las películas que llevaron a la actriz a la fama: Pulp Fiction y Kill Bill. Sin embargo, ella aún no ha dicho nada al respecto, y en el día de ayer explicó por qué.

“No tengo nada para decirte, porque no soy una niña y he aprendido que cuando hablo estando enojada, generalmente me arrepiento de lo que digo“, le contestó a un periodista del programa Access Hollywood, cuando le preguntó si tenía algo para decir, durante la avant premiere de The Parisian Woman. “He estado esperando a sentirme menos furiosa, y cuando esté lista, voy a decir lo que tengo para decir“.

El número de víctimas que acusa a Weinstein de abuso crece día a día, y cada vez son más aquellas que se animan a hablar. Actrices cuyas voces resuenan fuertemente, como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Lupita Nyong’o y Ashley Judd, están entre las mujeres que dieron su testimonio para exponer años de impunidad.

Estas últimas semanas, las acusaciones no sólo apuntan al poderoso productor sino que también surgieron casos contra otras renombradas figuras de la industria. Sin ir más lejos, esta semana, Dustin Hoffman y Kevin Spacey fueron señalados por haber tenido conductas abusivas – verbales o físicas- con personas que trabajaron con ellos.